Segundo os dários "Bild" e "Welt", Thomas Müller recebeu uma oferta oficial do Cincinnati FC, clube da MLS (Mejor League Soccer). O jogador já anunciou que deixará o Bayern de Munique no fim do Mundial de Clubes.

Em declaração para o diário "Bild", Jeff Berding, presidente do Cincinnati FC, assumiu que fez uma proposta ao craque alemão — Fizemos uma oferta muito boa, tivemos várias discussões com seus agentes. No fim das contas, ele tem muitas opções. Respeitamos se ele e seus agentes estiverem procurando por outra coisa. Isso faz parte do futebol — disse.

Na estreia na Copa do Mundo de Clubes, Thomas Müller marcou dois gols e foi um dos destaques da equipe do Bayern de Munique. O clube alemão aplicou 10 x 0 no Auckland City, resultado que se tornou a maior goleada já vista em um Mundial de Clubes organizado pela Fifa. Além disso, Müller chegou à marca de 250 gols pelo Bayern de Munique.

Junto com Toni Kroos, Thomas Müller é o jogador com mais troféus da história do futebol alemão, com 34 títulos conquistados.

Thomas Muller - Brasil x Alemanha (Foto: Ari Ferreira/LANCE!Press)

Principais títulos de Thomas Müller

1x Copa do Mundo

2x Champions League

2x Mundial de Clubes

13x Campeonato Alemão

6x Copa da Alemanha

2x Supercopa da UEFA

8x Supercopa da Alemanha

Jogos do Bayern no Mundial de Clubes

Sexta-feira, 20 de junho

🌏 Bayern de Munique x Boca Juniors - Primeira fase (Jogo 2) - 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami

Terça-feira, 24 de junho

🌏 Benfica x Bayern de Munique - Primeira fase (Jogo 3) - 22h (de Brasília), no Bank Of America Stadium, em Charlotte