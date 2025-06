Jornalista monta seleção com jogadores de clubes brasileiros no Mundial

A primeira rodada do Mundial de Clubes acabou nesta quarta-feira (18), e todos os representantes brasileiros seguem invictos. O jornalista Vitor Sérgio Rodrigues montou uma seleção com os melhores jogadores dos clubes brasileiros no Mundial, levando em consideração o desempenho no primeiro desafio.

Botafogo e Flamengo venceram na primeira rodada, mas tiveram adversários mais acessíveis que Palmeiras e Fluminense, que empataram. De maneira geral, o desempenho dos clubes brasileiros foi muito elogiado pela imprensa internacional.

O jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, nas redes sociais da TNT Sports, selecionou os 11 melhores dos clubes brasileiros na primeira rodada do Mundial. Se todo bom time começa com um bom goleiro, John, do Botafogo, é o escolhido.

Na zaga, os experientes Thiago Silva e Gustavo Gomez são os selecionados. Quem comanda o ataque da seleção é Igor Jesus. Veja toda a lista abaixo.

Veja a Seleção dos clubes brasileiros no Mundial, segundo o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues

O Manchester City iniciou nesta quarta-feira (18) sua caminhada na Mundial de Clubes da Fifa 2025. O adversário da estreia foi o Wydad Casablanca, do Marrocos, em partida válida pelo Grupo G, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Os ingleses venceram por 2 a 0. Antes do jogo, o meia Bernardo Silva comentou sobre o alto nível da competição e não escondeu a admiração pelo futebol brasileiro.

Durante entrevista na véspera do confronto, o astro português relembrou a final do Mundial de Clubes de 2023, quando o City goleou o Fluminense por 4 a 0, na Arábia Saudita. Mesmo com a vitória elástica, o camisa 20 destacou a dificuldade imposta pela equipe brasileira na ocasião.

— As equipes brasileiras, os jogadores, são muito fortes tecnicamente. É sempre difícil enfrentá-los. Tivemos a experiência contra o Fluminense, no Mundial há dois anos, e ficamos impressionados com a maneira como jogavam. Era muito difícil tirar a bola deles — afirmou Bernardo, em referência ao time que era comandado por Fernando Diniz.

Além de relembrar o confronto com o Tricolor Carioca, que é um dos brasileiros no Mundial, o jogador do City analisou os principais representantes brasileiros no torneio de 2025. Para ele, Palmeiras, Botafogo e Flamengo chegam fortes, mas é o Rubro-Negro, comandado por Filipe Luís, que vive o melhor momento entre os três.

— O Palmeiras vem sendo muito competitivo nos últimos anos. O Botafogo venceu a Libertadores na temporada passada. Mas acho que, neste ano, o Flamengo está um pouco acima. São clubes muito difíceis de enfrentar, com grande qualidade técnica. E nós, como portugueses, torcemos também pelo sucesso dos técnicos que falam a nossa língua — disse Bernardo, referindo-se a Abel Ferreira (Palmeiras) e Renato Paiva (Botafogo).

O meia também comentou sobre o estágio de preparação das equipes, destacando que os clubes sul-americanos podem ter uma leve vantagem por estarem no meio da temporada, enquanto os europeus chegam ao torneio após o fim do calendário 2024/25.

— Fisicamente, talvez eles estejam em um ritmo mais forte. Além disso, as condições climáticas favorecem um pouco os times brasileiros. Mas é uma competição de altíssimo nível, e qualquer detalhe pode fazer a diferença. Organização tática, qualidade individual e intensidade vão pesar muito — concluiu.