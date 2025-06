Se o ataque ganha jogo, a defesa ganha campeonato. O ditado nunca fez tanto sentido como na primeira rodada do Mundial de Clubes 2025. Em diversas partidas, os goleiros foram destaque e se tornaram os verdadeiros protagonistas, garantindo pontos preciosos para suas equipes com atuações de gala.

Com base em dados do Sofascore, a lista de "paredões" da primeira rodada do Mundial conta com nomes experientes, novos talentos e dois brasileiros que fizeram a diferença para seus times.

Paredões que garantiram pontos e pararam craques

Alguns goleiros no Mundial de Clubes foram verdadeiros heróis. O mais bem avaliado da primeira rodada foi Oscar Ustari, do Inter Miami. O argentino de 38 anos fez oito defesas, defendeu um pênalti e foi eleito o melhor em campo, garantindo o empate de sua equipe com uma nota 9.60 no Sofascore. No mesmo jogo, El-Shenawy, do Al Ahly, também brilhou ao parar Lionel Messi, terminando com cinco defesas e nota 8.60.

Outro que se consagrou foi Bono. O goleiro marroquino do Al Hilal, já conhecido por ter sido carrasco da Espanha na Copa do Mundo, dessa vez parou o Real Madrid: fez seis defesas e pegou um pênalti de Valverde, garantindo um empate heroico para o time saudita.

Bono pega pênalti de Valverde no confronto entre Real Madrid e Al-Hilal, pelo Mundial (Foto: Sandra Montanez/Getty Images via AFP)

Na estreia do Palmeiras, quem roubou a cena foi Cláudio Ramos, do Porto. Reserva, ele entrou após a lesão do titular Diogo Costa e, segundo o técnico Abel Ferreira, fez "quatro, cinco defesas absurdas", sendo eleito o melhor em campo. Contra o Fluminense, foi a vez de Gregor Kobel, do Borussia Dortmund, que fechou o gol com cinco defesas e garantiu o empate para os alemães.

Brasileiros se destacam

Dois goleiros brasileiros também estão na lista de destaques. Weverton, do Palmeiras, teve uma atuação segura contra o Porto, com três defesas importantes para garantir que a equipe não sofresse gols.

Já John, do Botafogo, foi decisivo. O goleiro fez uma defesa crucial no último lance da partida contra o Seattle Sounders, em um chute de De la Vega, segurando a vitória por 2 a 1 para o Glorioso.

Goleiros que sofreram goleadas

A qualidade dos goleiros no Mundial de Clubes foi tanta que até mesmo os que sofreram goleadas se destacaram com defesas. Jan Oblak, do Atlético de Madrid, levou quatro gols, mas ainda assim fez seis defesas, sendo quatro em chutes de dentro da área, evitando um placar ainda maior. O mesmo aconteceu com Conor Tracey, do Auckland City, que sofreu 10 gols, mas realizou sete defesas ao longo da partida.

Veja os números dos goleiros no Mundial de Clubes:

El-Shenawy (Al Ahly):

1 jogo sem sofrer gol

5 defesas

100% bolas defendidas

4 cortes

82% acerto no passe

61% acerto no passe longo

Nota Sofascore 8.60

Ustari (Inter Miami):

1 jogo sem sofrer gol

8 defesas

100% bolas defendidas

1 pênalti defendido

87% acerto no passe

70% acerto no passe longo

Nota Sofascore 9.60

Weverton (Palmeiras):

1 jogo sem sofrer gol

3 defesas

100% bolas defendidas

1 corte

71% acerto no passe

33% acerto no passe longo

Nota Sofascore 7.40

Cláudio Ramos (Porto):

1 jogo sem sofrer gol

4 defesas

100% bolas defendidas

2 cortes

61% acerto no passe

23% acerto no passe longo

Nota Sofascore 7.60

Oblak (Atlético de Madrid):

4 gols sofridos

6 defesas

60% bolas defendidas

1 corte

74% acerto no passe

61% acerto no passe longo

Nota Sofascore 7.20

Conor Tracey (Auckland City):

10 gols sofridos

7 defesas

41% bolas defendidas

2 cortes

35% acerto no passe

17% acerto no passe longo

Nota Sofascore 5.30

Kobel (Borussia):

1 jogo sem sofrer gol

5 defesas

100% bolas defendidas

1 corte

79% acerto no passe

29% acerto no passe longo

Nota Sofascore 8.20

Bono (Al Hilal):

1 gol sofrido

6 defesas

86% bolas defendidas

1 pênalti defendido

67% acerto no passe

54% acerto no passe longo

Nota Sofascore 8.30