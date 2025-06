Enquanto a equipe do Atlético de Madrid se concentra no Mundial de Clubes, a diretoria não para e foca no mapeamento de possíveis reforços para o elenco. Com a possível saída do ídolo Ángel Correa, o jornal espanhol "AS" apontou Yuri Alberto, astro do Corinthians, como um possível substituto do atacante argentino.

A diretoria do Atlético de Madrid estaria com três nomes em mente: Cuti Romero, zagueiro do Tottenham, Álex Baena, atacante do Villarreal, e Johnny Cardoso, meio-campista ex-Internacional, que atua no Real Betis. Entretanto, para o jornal AS, uma opção cabível para o clube espanhol, seguindo as máximas de bom e barato, seria Yuri Alberto.

Jornal enche bola de Yuri Alberto e o aponta ao Atlético de Madrid

Desde o início de 2024, o atacante tem se destacado com números expressivos. Segundo o Sofascore, ele é o jogador sub-23 mais eficiente do mundo no período, com 45 gols e 11 assistências em 92 partidas - uma média de uma participação direta em gol a cada 128 minutos.

Os primeiros contatos entre representantes do jogador e o Atlético de Madrid aconteceram em abril e devem ser retomados após o Mundial de Clubes. Apesar de ainda não ser prioridade na lista de reforços - o clube aguarda a saída de Ángel Correa -, o nome agrada à diretoria. Ele se encaixa no perfil desejado: é talentoso, tem potencial de crescimento e apresenta ótimo custo-benefício. Aos 24 anos, também possui passaporte italiano, o que o livra de ocupar uma vaga de estrangeiro.

Yuri Alberto está em alta no Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

No Brasil, segundo o jornal, seria um consenso que sua passagem pelo Corinthians está perto do fim. Apesar de ter recebido sondagens e propostas de clubes europeus no início da janela, o jogador optou por permanecer no Brasil. Agora, com a reabertura do mercado, seu valor gira em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões).

Além do Atlético de Madrid, Roma e Everton monitoram sua situação. No entanto, o clube espanhol aparece com leve vantagem nas negociações, em parte devido à iminente saída de Correa, que deve abrir espaço no elenco.

