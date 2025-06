O elenco do Boca Juniors está nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes, mas a diretoria do clube argentino segue em busca de reforços para a segunda parte da temporada. O nome tratado como maior desejo da direção é de Leandro Paredes e esse casamento está cada vez mais perto de se tornar realidade.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, as negociações entre as partes avançaram, mas ainda existem alguns detalhes a serem acertados para que o negócio seja oficialmente fechado. A Roma, clube atual do jogador, aguarda a decisão do atleta, que pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Existe uma cláusula no contrato de Paredes que permite a transferência imediata do jogador para o Boca Juniors mediante ao pagamento de uma quantia específica, que gira em torno de 3,5 milhões de euros (22 milhões de reais).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A pedido de Neymar, Paredes quase foi parar no Santos

Na janela de transferências do início do ano, o jogador teve seu nome muito especulado no Santos. Neymar, ex-companheiro de Paredes no PSG, tentou convencer o volante a fechar com o Peixe. O próprio Paredes chegou a dizer que Neymar entrou em contato com ele para falar sobre uma possível chegada ao futebol brasileiro. — Ele me ligou umas 100 vezes para eu ir para o Santos — disse o jogador, que preferiu permanecer no futebol europeu.

continua após a publicidade

FRANCK FIFE / AFP

O Boca tentou efetuar a contratação a tempo de inscrever Paredes na Copa do Mundo de Clubes, mas o negócio não aconteceu e o clube está na competição sem a presença do volante campeão do mundo com a seleção argentina em 2022.

Confira os jogos do Boca na fase de grupos:

20/06: Bayern x Boca Juniors - Hard Rock Stadium

24/06: Auckland City x Boca Juniors - Geodis Park

➡️ Veja a agenda da primeira fase do Mundial de Clubes