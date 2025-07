Com dois a menos no apito final do árbitro, o PSG venceu o Bayern de Munique por 2 a 0 e se classificou para a semifinal do Mundial de Clubes. Na entrevista coletiva após a partida, Luis Enrique analisou a vitória após as expulsões e mandou um recado a Musiala, que sofreu grave lesão no primeiro tempo.

Jamal Musiala, astro do Bayern de Munique, sofreu uma possível fratura no pé esquerdo após dividida com Donnaruma. O lance foi o último da etapa inicial do confronto. Em jogada na linha de fundo, o meia tentou colocar o pé esquerdo na bola, e o goleiro se jogou para buscar a bola, mas na queda, pressionou a perna do oponente. O alemão acusou as dores na queda, e a reação dos atletas ao redor foi de desespero ao ver a cena.

Na entrevista, Luis Enrique fez questão de mandar energias positivas e uma boa recuperação ao alemão.

— Gostaria de desejar a ele uma rápida recuperação. Teve muito azar, porque o Donnarumma caiu em cima dele. Lesões fazem parte do esporte de alto rendimento. Não houve má intenção. Não somos um time violento nem que faz faltas. Por isso, algumas decisões do árbitro causam estranheza. Aceitamos as decisões, mas não concordamos com elas.

Sobre a partida, o treinador espanhol avaliou como "loteria" após as duas expulsões, mas elogiou a postura do time do PSG e elogiou a torcida.

— Enfrentar o Bayern com 11 contra 11 já é muito complicado. Com dois jogadores a menos… foi uma loteria. Conseguimos marcar o 2 a 0 porque somos perigosos nos contra-ataques. Eu prefiro ter a posse de bola, mas esse era o adversário que mais se parecia conosco em todo o torneio. Agora teremos que mostrar que, mesmo com dois desfalques, o elenco está preparado.

Pacho deu uma entrada dura em Goretzka e recebeu o cartão vermelho direto logo depois dos 30 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, Lucas Hernández, que havia acabado de entrar na partida, foi expulso, deixando o PSG com dois a menos.

— Foi um jogo muito intenso. Sabíamos desde o início que seria difícil. As duas equipes se saíram bem. Foi uma loucura. Qualquer um poderia ter vencido. Mas temos muita resiliência. Nossos torcedores também são assim. Eles nos ajudam. Estamos prontos para competir. Mostramos espírito coletivo — comentou Luis Enrique em entrevista coletiva.

Como foi o jogo entre PSG e Bayern de Munique?

Doué comemora gol pelo PSG contra o Bayern (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Em jogo brigado com uma lesão feia e duas expulsões, o PSG venceu o Bayern de Munique por 2 a 0 e avançou à semifinal do Mundial de Clubes. O jogo foi realizado neste sábado (5), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), e teve gols de Doué e Dembélé. Com domínio das ações do Bayern, os franceses foram mais efetivos e garantiram a classificação.

