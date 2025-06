Mundial traz disputa entre irmãos no ataque da Inter de Milão

Após estrear no Mundial de Clubes com um empate em 1 a 1 diante do Monterrey-MEX, a Inter de Milão-ITA volta as suas atenções para o Urawa Red Diamonds-JAP, rival da segunda rodada. O clube italiano pode ter uma disputa entre irmãos por uma vaga no ataque.

Isso porque Marcus Thuram apresentou uma leve fadiga muscular durante os treinos após o empate com os mexicanos, como reportou o jornalista Gianluca Di Marzio. Além dele, Mehdi Taremi está indisponível por conta do fechamento do espaço aéreo iraniano.

Com isso, os irmãos Sebastiano Esposito e Francesco Pio Esposito disputam uma vaga no comando de ataque, que deve ser completado por Lautaro Martínez. O argentino foi titular na estreia e anotou o gol de empate da equipe de Milão.

Sebastiano Esposito, de 22 anos, também começou jogando diante do Monterrey. Apesar das oportunidades, o italiano não balançou as redes. Revelado pela Inter, o atleta estava emprestado ao Empoli-ITA e retornou para a disputa do Mundial.

Francesco Pio Esposito (esquerda) e Sebastiano Esposito (direita), da Inter de Milão (Foto: reprodução/Internazionale)

Francesco Pio Esposito, com 19 anos, é o irmão mais novo. O jogador veio das categorias de base da Inter e estava emprestado ao Spezia-ITA. Recuperado de lesão, o atacante representa outra alternativa para a escalação do técnico Cristian Chivu, como destaca a Gazzeta dello Sport.

A dupla ofensiva tem um irmão mais velho que também joga futebol: trata-se de Salvatore Esposito, meio-campista de 24 anos do Spezia. O italiano chegou a passar pela base da Inter, mas não atuou na equipe profissional.

A próxima partida da Inter será diante do Urawa Red Diamonds-JAP, no próximo sábado (21), a partir das 16h (de Brasília). O encontro acontecerá no Lumen Field, em Seattle (EUA).

Confira os próximos jogos da Inter de Milão no Mundial de Clubes:

📅 Sábado, 21 de junho

🌍 Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

⚽ Grupo E

🕐 16h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA