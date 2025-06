Mundial: PSG x Inter Miami tem choque de gerações nos ataques

PSG e Inter Miami se enfrentam neste domingo (29) pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O jogo vai evidenciar uma das principais diferenças na estrutura das duas equipes que estão no mata-mata do torneio. Enquanto o time francês aposta na juventude, o representante dos Estados Unidos opta, principalmente, pela experiência na montagem da equipe.

A diferença é refletida especialmente no setor de ataque dos dois times. Alguns dos principais destaques do Paris Saint-Germain na temporada 2024-25 foram Barcola, de 22 anos e Doué, de 20. Somados, os dois atacantes marcaram 34 gols.

No Mundial de Clubes, Barcola tem sido opção no banco de reservas para Luis Enrique, mas Doué foi titular nos três jogos do time na competição. O camisa 14 ainda não balançou as redes no torneio, mas foi importante na criação das boas jogadas do time na fase de grupos.

Doué comemora gol de Kvaratskhelia com o companheiro (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Outro jogador que teve boas atuações no Mundial de Clubes foi Kvaratskhelia, que marcou um gol e deu duas assistências ao longo da fase de grupos. O georgiano, que chegou ao PSG no início da temporada, tem 24 anos.

Se a juventude faz parte dos destaques do PSG, as longas e consagradas carreiras acompanha os grandes nomes do Inter Miami. Os dois titulares absolutos e artilheiros do time norte-americano são Lionel Messi e Luis Suárez.

Messi e Suárez comemoram gol do Inter Miami contra o Palmeiras no Mundial (Foto: Chandan Khanna / AFP)

A dupla de ataque, que tem 38 anos, lidera a artilharia do Inter Miami em 2025. Somados, o argentino e uruguaio têm 25 gols marcados. No Mundial, Messi balançou a rede uma vez enquanto Suárez fez um gol e deu uma assistência contra o Palmeiras.

As escalações oficiais para PSG x Inter Miami só serão divulgadas momentos antes do horário marcado para o início do confronto, mas é provável que boa parte dos jogadores seja titular no duelo decisivo do Mundial de Clubes.

Confira as informações do jogo entre PSG e Inter Miami

✅ FICHA TÉCNICA

PSG X INTER MIAMI

MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: domingo, 29 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Bruno Pires (Fifa/GO)

🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL)