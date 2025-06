Estrela do Inter Miami, Lionel Messi adicionou no currículo mais uma disputa com times brasileiros. Com o duelo com o Palmeiras, pela fase de grupos do Mundial de Clubes, o craque argentino chegou ao quarto confronto com equipes do Brasil.

Durante os encontros, Messi levou a melhor em três das quatro partidas, com quatro gols marcados. O empate de 2 a 2 com a equipe paulista tirou o aproveitamento de 100% de vitórias e ainda prejudicou seu número crescente de gols contra times brasileiros.

Conforme noticiado pelo "UOL" e confirmado pelo Lance!, relembre as vezes em que Messi duelou com equipes do Brasileirão.

Barcelona x Santos

Em 2011, o Barcelona, na época comandado pelo argentino no ataque, enfrentou o Santos de Neymar. Foi na final do Mundial de Clubes, em Yokohama, no Japão, em que o time catalão aplicou um placar de 4 a 0, e Messi, aos 17 minutos da primeira parcial do jogo, abriu o marcador.

Novamente em 2013, as equipes se reencontraram com partida válida pelo Troféu Joan Gamper. O Barcelona teve o resultado de 8 a 0, em um jogo amistoso de pré-temporada, com o argentino cravando o primeiro gol do jogo.

O comprimento de Messi e Neymar na época da partida (Foto: Yuriko Nakao/Arquivo Lance!)

Barcelona x Chapecoense

Também em partida válida pelo Joan Gamper, em 2017, foi a vez da Chapecoense enfrentar o time de Messi. O jogo foi realizado em homenagem às vítimas do trágico acidente aéreo que envolveu a equipe de Chapecó, em 2016. O Barça ganhou por 5 a 0, e o argentino marcou o terceiro gol do embate.

As duas equipes misturadas na foto para marcar o confronto entre Barcelona e Chapecoense (Foto: JOSEP LAGO / AFP)

Messi segue no Mundial de Clubes

O Inter Miami ficou em segundo lugar no Grupo A, e com isso, conseguiu avançar para as oitavas de final da competição. Na próxima fase, o time norte-americano terá o PSG como desafio a ser superado, o atual campeão da Champions League. Além disso, será a primeira vez que o campeão do mundo enfrenta seu ex-clube e se reencontra com Luis Enrique, técnico que dividiu conquistas no Barcelona.

O confronto acontece neste domingo (29), às 13h (de Brasília). O vencedor terá jogo contra Flamengo ou Bayern de Munique.