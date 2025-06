Mundial: no grupo do Flamengo, Chelsea tem desfalque e provável estreia contra o LAFC

O Chelsea estreia no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (16), às 16h (de Brasília), e enfrenta o Los Angeles FC no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pelo grupo D da competição, o mesmo do Flamengo. Os Blues terão o desfalque do zagueiro Wesley Fofana, que segue no departamento médico. Por outro lado, é provável que o duelo marque a estreia de Liam Delap, recém-contratado junto ao Ipswich Town por 30 milhões de libras (cerca de R$ 226,8 milhões).

O técnico Enzo Maresca deve manter o esquema tático 4-2-3-1 e mandar força máxima a campo. Levi Colwill e Tosin Adarabioyo formam a dupla de zaga. Delap é cotado para iniciar a partida entre os titulares. Assim, a provável escalação do Chelsea tem Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo, Madueke, Cole Palmer e Pedro Neto; Delap.

Do outro lado, o LAFC chega à competição após garantir vaga com uma vitória sobre o América-MEX no play-in, por conta da exclusão do León do torneio. O técnico Steve Cherundolo deve manter Olivier Giroud, campeão do mundo pela França, no banco de reservas. Além disso, Igor Jesus, revelado pelo Flamengo e herói da classificação, começa jogando.

Desta forma, a provável escalação do Los Angeles tem: Lloris; Palencia, Long, Segura e Hollingshead; Delgado, Igor Jesus, Tilman e Yeboah; Ebobisse e Bouanga.

Chelsea e LAFC se enfrentam nesta segunfa-feira (16), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo D do Mundial de Clubes. Mais tarde, às 22h, Flamengo e Espérance fazem o outro duelo da chave.

