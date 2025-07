FILADÉLFIA (EUA) — O Palmeiras enfrenta Chelsea pelas quartas de final do Mundial de Clubes e será o segundo adversário brasileiro dos Blues, que perderam para o Flamengo na fase de grupos. Em entrevista nesta quinta-feira (3), véspera do duelo, Marc Cucurella e Reece James relembraram o confronto com o Rubro-Negro e projetaram o jogo decisivo contra o Alviverde.

— Sim, claro, acho que aquele jogo pode nos ensinar muito. No final daquela partida, sofremos muito, talvez um pouco mais do que esperávamos ou do que tínhamos planejado. E também sabemos que eles terão muita torcida. Contra o Flamengo, começamos vencendo, mas depois eles reagiram e, no final, temos que estar lá. Acho que 90 minutos de foco serão muito importantes. Acho que se estivermos concentrados por 90 minutos, teremos muitas chances. Amanhã será, com certeza, um jogo difícil, e vamos tentar dar tudo de nós para passar — destacou o lateral-esquerdo espanhol.

Na mesma linha, James afirmou que a derrota para o Flamengo foi um aprendizado e acredita que o Palmeiras será outro adversário difícil. Além disso, chamou o duelo com o Alviverde de "guerra".

— Acho que com certeza aprendemos muito jogando contra um time brasileiro no grupo. Eles eram um time difícil e esperamos um jogo muito difícil amanhã. Estamos prontos para a guerra amanhã. Precisamos vencer o jogo e estamos nos preparando da melhor maneira possível nas circunstâncias atuais — declarou o inglês.

