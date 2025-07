Abalado por morte de Diogo Jota, jogador do Chelsea é dúvida contra o Palmeiras

FILADÉLFIA (EUA) - Pedro Neto, atacante do Chelsea, pode ficar de fora da partida de quartas de final contra o Palmeiras, neste sábado (4), na Filadélfia. Nesta quinta-feira (3), o camisa 7 dos Blues foi dispensado do treinamento após a notícia da morte de Diogo Jota, de quem era amigo muito próximo. Jota perdeu a vida em um acidente automobilístico com o irmão, André Silva, na Espanha, durante a madrugada.

continua após a publicidade

Na coletiva de imprensa, Enzo Maresca, técnico do Chelsea, afirmou que a decisão de jogar ou não está nas mãos do jogador.

— É uma decisão completamente de Pedro (jogar ou não), e qualquer que seja o veredito dele é o correto. Nesse momento, estamos ao lado dele oferecendo todo o apoio necessário e vamos esperar para saber dele como ele vai estar para entrar em campo — disse.

➡️ Liverpool toma decisão sobre camisa de Diogo Jota

Ambos portugueses, os dois eram próximos desde os tempos que jogavam juntos no Wolverwampton, na Inglaterra, e estavam sempre juntos em convocações da seleção nacional, onde, recentemente, foram campeões da Nations League. Atualmente, Jota era atleta do Liverpool, atual campeão da Premier League. Casado há poucos dias, no último dia 22 de junho, o jogador deixa a esposa e três filhos pequenos.

continua após a publicidade

Reprodução

Esse é o segundo desfalque do Chelsea para esse jogo. Caicedo, meio campista equatoriano, também não vai para a partida por conta de uma suspensão pelo segundo cartão amarelo.

➡️ Abel Ferreira lamenta morte de Diogo Jota e manda recado a familiares do atacante

Caso Pedro Neto não vá a campo, Maresca provavelmente optará por promover o brasileiro recém contratado, João Pedro, ex-Brighton, que fechou com o Chelsea há poucos dias.

continua após a publicidade

Abel homenageia

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, lamentou a morte dos irmãos portugueses Diogo Jota e André Silva, vítimas de um grave acidente de carro em Zamora, na Espanha.

— Quero mandar umas palavras para os amigos, para a família do André Silva e o Diogo Jota, é inacreditável quando tu acordas e lê notícias como esta, mas a vida é mesmo assim. Por isso eu digo muitas vezes aos meus jogadores que nós devemos viver o aqui e o agora, desfrutar do momento, ser gratos, porque nunca sabemos o que é que nos traz o dia de amanhã. E por isso mesmo, queria mandar mais uma vez um profundo e sentido abraço à sua esposa, aos seus pais e a todos os amigos mais próximos destes dois atletas — declarou o treinador português, em entrevista coletiva nesta quinta, na Filadélfia, onde o Palmeiras enfrenta o Chelsea, nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras