Abel compartilha reflexão com elenco do Palmeiras e menciona Diogo Jota

FILADÉLFIA (EUA) - Visivelmente emocionado, Abel Ferreira iniciou a coletiva de imprensa do Palmeiras com uma reflexão sobre Diogo Jota, que faleceu na última madrugada após um acidente de carro na Espanha.

continua após a publicidade

+ Abel admite disparidade entre Palmeiras e Chelsea: ‘Compraram nosso melhor jogador’

Na sequência, revelou que costuma conversar sobre a morte com o elenco alviverde. Apesar de reconhecer que o tema possa soar macabro, o treinador afirmou ser necessário debatê-lo, especialmente por se tratar de uma certeza da vida: "Estamos todos na fila".

- Estava falando ali fora há pouco. Pode parecer um pouco macabro, mas eu falo várias vezes com os meus jogadores sobre a morte. Porque estamos todos na fila. Todos estamos na fila. Isso é a única coisa certa na vida. A sorte é que ninguém sabe quando. E vocês ouvem muitas vezes, sobretudo os jornalistas brasileiros, dizendo: “Eu vivo o aqui e agora”. E viver o aqui e agora é exatamente isso. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, então não vou me preocupar com isso - explicou.

continua após a publicidade

Abel também reforçou os valores que busca cultivar no ambiente alviverde. Ao abordar a união do grupo e o propósito que guia sua liderança, ele destacou a importância de viver o presente com intensidade e empatia.

- Aqui nós damos o nosso melhor, corremos uns pelos outros, jogamos uns pelos outros, marcamos uns pelos outros, ganhamos uns pelos outros e perdemos uns pelos outros. Falo especificamente do futebol (...) O resto, meus amigos, é tentar ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, o melhor neto que eu consiga ser. A cada momento. Aqui e agora. É isso que eu vou pedir aos meus jogadores, como tenho pedido sempre, em todos os momentos. Todos os dias. Espero que não me esqueça disso - finalizou.

continua após a publicidade

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida contra o Botafogo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Diego Jota, do Liverpool, morre em acidente de Carro na Espanha

Diogo Jota, jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro nesta quinta-feira (3), na província de Zamora, no noroeste da Espanha.

De acordo com a imprensa local, o acidente aconteceu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou, fazendo com que o carro saísse da pista. Na sequência, o automóvel pegou fogo, segundo informações da Guarda Civil.

A tragédia ocorre apenas dez dias após o casamento de Diogo Jota com Rute Cardoso, realizado no último dia 22 de junho. O casal tinha três filhos: Denis, nascido em 2021; Duarte, em 2023; e uma filha nascida em 2024, cujo nome não foi divulgado. Imagens compartilhadas recentemente mostravam a família reunida em clima de celebração.