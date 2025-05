Porto lança novo uniforme titular para a próxima temporada

O FC Porto apresentou oficialmente seu novo unifome titular para a temporada 2025/2026, marcando uma década de parceria com a fornecedora New Balance. A celebração vem acompanhada de um design que une história, identidade e inovação, reforçando a tradição do clube e seu vínculo com a marca americana.

William Gomes com a camisa do Porto FC da temporada de 2025/2026 (Foto: Divulgação/Porto)

O novo “home kit” traz inspiração no primeiro uniforme criado pela New Balance para o clube, destacando as icônicas listras verticais em azul e branco, com a listra central em branco. A gola redonda apresenta as cores branca e azul, enquanto as mangas seguem o padrão listrado com os punhos divididos entre os dois tons. Um detalhe especial está dentro da gola: a palavra “Aniversár10” em dourado, símbolo do marco de 10 anos da parceria.

No peito, o escudo do FC Porto está posicionado à esquerda, e o logo da New Balance aparece à direita, também em dourado, conferindo sofisticação ao uniforme. A parte superior das costas é azul, enquanto as laterais do kit também são azuis, garantindo um contraste elegante. O conjunto é finalizado com calção azul ou branco e meiões brancos, completando o uniforme dos jogos em casa no Estádio do Dragão.

Além do design, a coleção apresenta avanços tecnológicos para o conforto dos torcedores e atletas. A linha conta com a tecnologia NB Dry, que mantém o corpo seco e confortável. A versão Elite, destinada aos jogadores, utiliza o tecido NB Dry Premium, projetado para máxima performance.

O lançamento, que acontece sob o lema “O Clássico não sai de moda”, contou com a participação da modelo internacional Sara Sampaio, símbolo portista e portuense, reforçando a identidade local em um ano especial, já que o clube disputará o Mundial de Clubes nos Estados Unidos a partir de 15 de junho.

A nova camisa já está disponível nas FC Porto Stores físicas, no site oficial do clube e, pela primeira vez, na versão Elite usada pelos jogadores, para que torcedores e atletas possam vestir a história e o futuro do Dragão nesta temporada.