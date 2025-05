O Al-Ahly, rival do Palmeiras no Mundial de Clubes, anunciou seu novo treinador para a competição, que começa no dia 14 de junho. O time egípcio demitiu Marcel Koller no dia 28 de abril, após a eliminação na Champions da África e anunciou a chegada de José Riveiro nesta quinta-feira (29).

O antigo treinador do clube egípcio deixou o comando do clube depois da eliminação na semifinal competição. O empate em casa por 1 a 1 com o Mamelodi Sundowns, adversário do Fluminense no torneio da Fifa, tirou a chance do Al-Ahly disputar a final do campeonato continental da África, já que o regulamento previa gols fora de casa como critério de desempate.

Depois da eliminação na competição continental, o clube disputou mais seis partidas sob o comando interino de Emad El-Nahhas. O auxiliar venceu todos os jogos e levou a equipe ao 45º título do Campeonato Egípcio.

Jogadores do Al-Ahly comemoram título do Campeonato Egípcio (Foto: Reprodução / X)

Depois de um mês sem um treinador efetivado, o Al-Ahly anunciou a chegada do novo técnico, nesta quinta-feira (29), o clube do Egito oficializou a contratação de José Riveiro, que estava no comando do Orlando Pirates. Pelo clube da África do Sul, o espanhol de 49 anos disputou 132 jogos, e alcançou 80 vitórias, 26 empates e 26 derrotas.

Em seus três anos pelo Orlando Pirates, Riveiro conquistou cinco títulos de copas nacionais. O novo treinador do Al-Ahly, rival do Palmeiras no Mundial, terá cerca de duas semanas para conhecer e preparar o elenco do clube egípcio para o torneio.

Ídolo no clube sul-africano, Riveiro anunciou que deixaria o comando da equipe em abril. Na segunda semana de maio, o treinador se despediu da torcida e do elenco com uma série de homenagens. Segundo a imprensa local, o treinador terá um dos maiores salários do continente africano.

Palmeiras x Al-Ahly no Mundial

🌏 Palmeiras x Al-Ahly

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quarta-feira, às 15h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium