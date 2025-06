O Benfica conquistou uma vitória histórica sobre o Bayern de Munique por 1 a 0, na terceira e última rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. O duelo foi disputado nesta terça-feira (24), no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. Foi o primeiro triunfo dos portugueses sobre os alemães na história. O gol da partida foi marcado por Schjelderup. Com o resultado, o Bayern, favorito no grupo, terminou em segundo e enfrentará o Flamengo nas oitavas de final.

Benfica x Bayern de Munique: como foi o jogo?

Benfica comemora gol diante do Bayern de Munique (Foto: Paul Ellis/ AFP)

O Bayern de Munique entrou com um time majoritariamente reserva e foi surpreendido pela seriedade e competitividade do Benfica no último confronto da fase de grupos. A equipe bávara já estava classificada e atuou com uma escalação alternativa. Os encarnados, no entanto, ainda corriam risco de eliminação e, por isso, entraram em campo com força máxima.

Logo nos primeiros minutos, Bruno Lage mostrou a estratégia que o Benfica adotaria. O Bayern de Munique teve mais posse de bola, mas a marcação do Benfica foi forte. Em uma dessas jogadas, a estratégia funcionou. Em contra-ataque, Renato Sanches tocou para Di María, que avançou e deixou com Aursnes. O lateral cruzou, a bola passou pela área e chegou aos pés de Schjelderup, que finalizou com precisão, abrindo o placar.

Depois de sair atrás do placar, o time do Bayern de Munique começou a controlar o jogo e passou a ditar as ações da partida. O time alemão teve 56% de bola contra apenas 34% do Benfica e finalizou 14 vezes na partida.

As tentativas dos jogadores da equipe alemã foram frustradas e boa parte delas parou nas mãos do goleiro Trubin, que foi eleito o melhor jogador em campo na partida.

✅ FICHA TÉCNICA

BENFICA 1X0 BAYERN DE MUNIQUE

3ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO C

🗓️ Data e horário: terça-feira, 24 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA);

🥅 Gols: Schjelderup (BEN 13'/1T)

🟨 Cartões amarelos: Renato Sanches (BEN); Otamendi (BEN); Gouveia (BEN)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

🖥️ VAR: Espen Eskas (NOR)

⚽ESCALAÇÕES

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi, Dahl; Renato Sanches (Bajrami), Barreiro, Prestianni (Kökçü); Di María (João Rêgo), Schjelderup (Aktürkoğlu), Pavlidis (Gouveia)

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Kompany)

Neuer; Boey (Laimer), Upamecano (Tah), Stanisic, Guerreiro; Palhinha (Kimmich), Pavlovic, Bischof (Kane); Sané, Gnabry (Olise), Müller