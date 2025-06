Com estreia de Andrey Santos, Chelsea vence o Espérance e pega o Benfica no Mundial

Com o time reserva, o Chelsea venceu o Espérance-TUN por 3 a 0 na noite desta terça-feira (24), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), em confronto direto pela terceira e última rodada. Tosin Adarabiyo, Delap e Tyrique George fizeram os gols da partida - veja como foi o Tempo Real no Lance!.

Os Blues avançaram em segundo lugar para o mata-mata do Mundial de Clubes da Fifa e vão enfrentar o Benfica, de Portugal, líder do Grupo C.

No mesmo horário, outro jogo movimentou o Grupo D: o Flamengo empatou em 1 a 1 com o eliminado Los Angeles FC no Camping World Stadium, em Orlando. Apesar do tropeço, Rubro-Negro segue invicto, já estava classificado em primeiro lugar e enfrenta o Bayern nas oitavas de final.

Como foi o jogo?

Com apenas três titulares, o Chelsea começou o primeiro tempo em cima do adversário, mas sem chances claras. Badiashile cabeceou à direita do gol e depois foi a vez de Delap, da entrada da área, bater para a defesa segura de Ben Said. Após o ímpeto inicial, os Blues só chegaram mais duas vezes em finalizações de fora da área. Acheampong fez Ben Said mergulhar no canto para salvar, enquanto Enzo Fernández pegou de primeira e passou relativamente perto da trave.

O Espérance conseguia se defender bem e buscava o contra-ataque, mas não criou nada ofensivamente. Yan Sasse até teve uma oportunidade limpa para finalizar, só que decidiu ajeitar na área e foi desarmado na hora do chute. O brasileiro ainda conseguiu uma finalização em outra, mas da intermediária e longe do gol.

Quando o jogo caminhava para o intervalo em um empate morno, o Chelsea marcou dois gols seguidos nos acréscimos. Aos 47, após falta cobrada por Enzo Fernández, Tosin Adarabiyo subiu bem e cabeceou no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar. Na sequência, com 49, Delap recebeu de costas, girou em Ben Ali, cortou Meriah com a perna esquerda e bateu de direita novamente canto esquerdo para ampliar. Em ambos, Ben Said não pulou na bola.

Delap comemora gol em Chelsea 3x0 Espérance, pelo Mundial. Foto: Divulgação/Chelsea

Na segunda etapa, o Chelsea quase ampliou no começo, em batida colocada de Enzo por cima do gol, e em chute cruzado de Madueke rente à trave. A partir dos 13, com boa vantagem e partida controlada, o técnico Enzo Maresca começou a mexer no time e dar oportunidades a mais reservas.

O comandante tirou os três titulares, Enzo Fernández, Delap e Gusto, em momentos diferentes. Um que ganhou chance foi Andrey Santos, que finalmente fez sua estreia pelos Blues após ter sido contratado em 2023.

Com todo o time reserva, a equipe inglesa teve um pênalti anulado, em jogada do meio-campista brasileiro, e um gol perdido por Guiu, que saiu na cara do gol, mas parou em Ben Said. Novamente nos acréscimos, o gol saiu.

No contra-ataque, Tyrique George recebeu de Andrey Santos na entrada da área e chutou no canto direito de Ben Said, que estava inteiro no lance e aceitou a finalização fraca para fechar o placar. Defensivamente, o goleiro Jorgensen apenas assistiu o jogo e não fez nenhuma defesa.

Andrey Santos estreia pelo Chelsea

O volante Andrey Santos foi chamado por Maresca aos 21 minutos do segundo tempo para a saída de Enzo Fernández - Essugo, que disputa posição, entrou antes no lugar de Lavia.

Nove minutos depois, o atleta brasileiro tentou chute colocado de fora da área, a bola bateu no braço de Meriah, e o árbitro Yael Falcón Pérez marcou pênalti para o Chelsea. O argentino, contudo, demorou três minutos para ir ao VAR revisar e decidiu anular a penalidade. No fim, Andrey Santos ainda contribuiu com assistência para o gol de Tyrique George.

Esse foi o primeiro jogo do jogador brasileiro pelos Blues. Contratado em 2023, junto ao Vasco, ele custou 8 milhões de libras (R$ 114,04 milhões, na cotação da época) e nunca foi aproveitado. Inicialmente, Andrey Santos ficou emprestado ao próprio Cruz-Maltino e depois atuou pelo Nottingham Forest-ING e Strasbourg-FRA.

Foi no time francês, inclusive, que o meio-campista se destacou e fez 11 gols em 34 jogos na última temporada, além de dar quatro assistências. O bom rendimento fez com que Andrey Santos fosse chamado na primeira convocação de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira, mas não entrou nas partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias.

A expectativa é de que o volante seja aproveitado em 2026-26 por Maresca, tanto que saiu direto da seleção para integrar o elenco londrina nos EUA. Andrey Santos tem contrato com o Chelsea até 30 de junho de 2030.

Próximos jogos de Chelsea e Espérance

O Chelsea volta a campo contra o Benfica no sábado (28), às 17h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pelas oitavas de final. Eliminado, o Espérance encerra de vez a temporada e jogará novamente apenas em agosto, no início do Campeonato Tunisiano (Ligue 1).

✅ FICHA TÉCNICA

CHELSEA 3X0 ESPÉRANCE

3ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO D

🗓️ Data e horário: Terça-feira, 24/6/2025 - 22h

📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

🥅 Gols: Tosin Adarabiyo 47'/1ºT, Delap 49'/1ºT (Chelsea) e Tyrique George 51'/2ºT

🟨 Cartão amarelo: Ogbelu (Espérance)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)

🚩 Auxiliares: Maximiliano del Yesso (Argentina) e Facundo Rodríguez (Argentina)

🖥️ VAR: Nicolas Gallo (Colômbia)

⚽ ESCALAÇÕES

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Jorgensen; Gusto (Sarr), Tosin Adarabioyo, Badiashile e Acheampong; Lavia (Essugo), Dewsbury-Hall e Enzo Fernández (Andrey Santos); Madueke (Tyrique George), Nkunku e Delap (Guiu).

ESPÉRANCE (Técnico: Maher Kanzari)

Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougaï e Ben Hamida; Guenichi (Bouchniba), Ogbelu, Konaté (Tka), Mokwana (Derbali) e Yan Sasse (Jebali); Jabri (Rodrigo Rodrigues).

