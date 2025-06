O Manchester City goleou o Al Ain por 6 a 0 e se classificou para as oitavas de final do Mundial de Clubes neste domingo (22). Após o jogo, o treinador participou da entrevista coletiva com jornalistas da imprensa mundial. Durante a conversa, o espanhol precisou corrigir informações em uma das perguntas que respondeu.

O jornalista Alejandro Villegas, da Sports Venezuela, questionou Pep sobre as metas do Manchester City na competição e citou as conquistas do treinador em outro formato. No entanto, Villegas errou na quantidade de títulos de Guardiola no Mundial de Clubes. Veja o diálogo:

Guardiola falou sobre Rodri em entrevista coletiva (Foto: Divulgação/Manchester City)

— Você ganhou dois Mundiais de Clubes, um com o Barcelona e um com o Manchester City em um formato diferente — disse o jornalista.

— Quatro. Eu ganhei quatro. Sinto muito — corrigiu o treinador.

Pep Guardiola foi campeão do Mundial de Clubes quatro vezes. As duas primeira com o Barcelona em 2009 e 2011; depois, o treinador conquistou o título pelo Bayern de Munique, em 2013. Por fim, levantou o troféu do torneio com o Manchester City, em 2023.

Depois do erro, o jornalista se desculpou e seguiu com a pergunta citando que uma vitória do Manchester City sobre a Juventus daria a classificação do clube inglês para as oitavas de final do Mundial de Clubes. No entanto, o City já está classificado para a próxima fase. Guardiola corrigiu novamente o jornalista e deu sua resposta.

Pep Guardiola cumprimenta Phil Foden após vitória do Manchester City (Foto: Chandan Khanna / AFP)

— Não. Já estamos classificados. Em primeiro ou segundo lugar, já estamos classificados. Esse era o nosso objetivo, chegar ao último jogo do grupo já classificados. É um adversário muito forte, nó sabemos disso e veremos o que faremos — respondeu.

Próximo compromisso do Manchester City no Mundial

Já classificado, o Manchester City volta a campo na quinta-feira (26), às 16h (de Brasília) para decidir o primeiro lugar do grupo em partida contra a Juventus. Ambas as equipes têm seis pontos, e duelam pelo lugar mais alto do grupo. Já o Al Ain enfrenta o Wydad Casablanca no mesmo dia e horário para cumprir tabela. As duas equipes já estão eliminadas do Mundial de Clubes.