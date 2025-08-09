Fala de Cristiano Ronaldo sobre sonho do Flamengo pega mal: ‘Muito triste’

Cristiano Ronaldo e Flamengo não cruzaram seus caminhos em campo, mas uma fala do astro sobre um sonho do rubro-negro pegou mal entre os portugueses. A declaração foi dada nesta quinta-feira (7), e não repercutiu bem entre seus compatriotas.

continua após a publicidade

Em entrevista, Cristiano Ronaldo avaliou a decisão de João Félix, sonho do Flamengo, em partir para a Arábia Saudita e não retornar à liga portuguesa. A repercussão da declaração em Portugal foi péssima.

- Para João Félix, foi melhor opção ir para a Arábia Saudita do que jogar em Portugal

A declaração de Cristiano Ronaldo sobre o sonho do Flamengo repercutiu mal demais em Portugal. Veja abaixo.

➡️Torcida do Flamengo reage a novo reforço do Corinthians: ‘Não aceito’

Cristiano Ronaldo e Flamengo ainda não cruzaram seus caminhos (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)

Veja a reação dos portugueses com a fala de Cristiano Ronaldo sobre sonho do Flamengo

"Que vergonha"

João Félix foi ligado ao Flamengo

No início de maio, João Félix teve o nome ligado ao Rubro-Negro carioca. Cristiano Ronaldo falou sobre o alvo do Flamengo. O clube buscava um empréstimo com opção de compra junto ao Chelsea. Em 2021, João Félix assumiu que gostaria de ver um jogo no Maracanã. Questionado sobre jogar no Flamengo, ele brincou sobre as cores do clube carioca.

continua após a publicidade

— Gostaria de ver um jogo no Maracanã cheio. Sempre gostei de jogar de vermelho, quem sabe — disse o atacante.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

José Boto confirmou o interesse em João Félix, mas afirmou que o português recusou as investidas. Em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o dirigente disse entender que o atacante quer permanecer na Europa.

— Alguém como ele poderia trazer muito, é verdade. Mas, de momento, não me parece que esteja nos seus planos vir para o Brasil. Acho que ele quer ficar na Europa — declarou Boto.