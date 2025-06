O Manchester City garantiu sua vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes com a goleada por 6 a 0 sobre o Al Ain. O resultado do jogo de domingo (22) acabou com as chances de classificação do clube dos Emirados Árabes no torneio da Fifa. Depois da partida, o brasileiro Erik falou com a imprensa e se dirigiu diretamente aos torcedores do time com um pedido de desculpas.

Erik em disputa de bola com Bernardo Silva em Manchester City x Al Ain (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

— Neste alto nível de competição, não há espaço para negligência e erros. Cometemos alguns erros na nossa primeira partida (contra a Juventus), e alguns desses erros se repetiram na partida de hoje. Em um grande campeonato como este, até os mínimos detalhes podem fazer a diferença. E se você ignorar isso, é difícil conseguir um resultado positivo. Peço desculpas do fundo do meu coração. Os torcedores do Al Ain me conhecem muito bem, então sabem muito bem que, desde o meu primeiro dia no time, tenho sonhado em alcançar grandes feitos e jogar grandes partidas — disse o brasileiro.

Na estreia do Al Ain no Mundial de Clubes, Erik assistiu à goleada da Juventus no banco de reservas. O brasileiro não foi utilizado pelo treinador Vladimir Ivic. Contra o Manchester City, o brasileiro entrou em campo aos 17 minutos do segundo tempo e estava em campo quando o time inglês marcou seus últimos três gols da partida.

Erik, lateral-esquerdo do Al Ain após derrota para o Manchester City no Mundial (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

No jogo, Erik tentou levar a equipe do Al Ain ao ataque e chegou a finalizar uma das poucas jogadas que o time dos Emirados Árabes construiu no jogo. A bola saiu por cima do gol defendido por Ortega. Após o jogo, o brasileiro foi um dos jogadores que mais demonstrou tristeza com a derrota.

Al Ain no Mundial de Clubes

O Al Ain chegou ao Mundial de Clubes com uma missão difícil, já que enfrentaria a Juventus e o Manchester City nas duas primeiras rodadas do torneio. O time não conseguiu segurar os adversários europeus e pontuar nos dois jogos que disputou até o momento.

O Al Ain levou 11 gols em duas partidas e tem a segunda pior defesa da competição. Com os placares adversos e uma combinação de resultados, foi eliminado de forma antecipada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Agora, o time do brasileiro Erik vai disputar a última rodada do torneio contra o Wydad Casablanca e vai tentar sua primeira vitória no novo torneio do futebol mundial.

Mesmo sem um resultado prático no âmbito esportivo, uma vitória sobre o Wydad Casablanca pode render uma premiação de US$ 2 milhões para o Al Ain. O jogo entre as duas equipes, já eliminadas do Grupo G, acontece na quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Audi Field, em Washington D.C. (EUA).