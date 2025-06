Ingressos disponíveis no site oficial da FIFA, com preços dinâmicos

O Mundial de Clubes da FIFA 2025 será o maior da história, reunindo 32 equipes em território norte-americano. A competição acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho, em diversas cidades dos Estados Unidos. Com presença confirmada de quatro clubes brasileiros — Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo —, a expectativa entre os torcedores é alta, especialmente em relação aos custos para acompanhar os jogos in loco. O Lance! explica quanto custam os ingressos do Mundial de Clubes 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os ingressos para o torneio já estão à venda por meio do site oficial da FIFA. A política de preços é dinâmica, ou seja, os valores podem oscilar conforme a demanda e a fase da competição. Além disso, a organização oferece categorias diferentes de assentos, variando entre setores populares e pacotes VIP.

Quanto custam os ingressos do Mundial de Clubes 2025

A venda de bilhetes segue em ritmo abaixo do esperado, o que levou a FIFA a revisar os valores para algumas partidas. Ainda assim, os jogos mais aguardados, como semifinal e final, seguem com preços mais elevados, especialmente em estádios de grande capacidade, como o MetLife Stadium, que sediará a decisão.

continua após a publicidade

Para os torcedores brasileiros, é possível adquirir ingressos com foco nos clubes nacionais, acessando diretamente a seção “Club Fans” no portal de vendas. Também é importante considerar os gastos com viagem, hospedagem e deslocamentos entre cidades, já que o torneio será disputado em sedes espalhadas pelos EUA.

Preços dos ingressos por fase

Os valores dos ingressos para o Mundial de Clubes da FIFA 2025 variam conforme a fase da competição, localização no estádio e tipo de experiência desejada. Veja as faixas de preço divulgadas até o momento:

continua após a publicidade

Fase de grupos: ingressos a partir de 30 dólares (cerca de R$ 183)

ingressos a partir de 30 dólares (cerca de R$ 183) Oitavas e quartas de final: a partir de 50 dólares (cerca de R$ 305)

a partir de 50 dólares (cerca de R$ 305) Semifinais: entre 70 e 300 dólares

entre 70 e 300 dólares Final: ingressos populares entre 140 e 300 dólares, com pacotes VIP ultrapassando 4.000 dólares (mais de R$ 22.000)

Os preços podem ser ajustados pela FIFA até a véspera dos jogos, de acordo com o número de bilhetes vendidos e o interesse do público.

Onde comprar ingressos para o Mundial de Clubes

A única forma oficial de adquirir ingressos é pelo site da FIFA: fifa.com/tickets. É recomendável que o torcedor evite plataformas de revenda não autorizadas para evitar fraudes. A página oficial permite selecionar partidas específicas ou pacotes voltados para torcedores de clubes participantes.

Além dos ingressos tradicionais, a FIFA também oferece experiências premium com serviços de hospitalidade, acesso VIP e outros benefícios, com valores consideravelmente mais altos.

Clubes brasileiros no Mundial de Clubes

O Brasil terá quatro representantes no Mundial de Clubes 2025: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Cada torcedor pode selecionar o seu clube na hora da compra para visualizar os jogos correspondentes. Essa funcionalidade facilita o planejamento e aumenta as chances de garantir entradas para os confrontos mais importantes.

A presença de clubes brasileiros em diferentes regiões dos Estados Unidos amplia as opções de roteiros para os torcedores. Os jogos estão previstos para ocorrer em cidades como Nova York, Miami, Los Angeles, Seattle e Houston.

Como planejar sua viagem para os Estados Unidos

Quem pretende acompanhar o Mundial presencialmente deve organizar a viagem com antecedência. Além do custo dos ingressos, é necessário considerar passagens aéreas, hospedagem, transporte interno e alimentação. Com sedes espalhadas pelos EUA, será importante montar um roteiro eficiente, especialmente se o objetivo for acompanhar mais de um jogo.

Agências especializadas e plataformas parceiras da FIFA já oferecem pacotes que incluem ingressos, hotéis e transporte. No entanto, os preços podem ser altos, especialmente nos jogos decisivos. Monitorar promoções e realizar reservas com antecedência pode garantir economia significativa.