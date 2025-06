Assim como o Brasil, os Estados Unidos da América é considerado um país de dimensão continental e, por essa razão, a nação norte-americana tem diferentes fusos horários espalhados por seu território. A padronização irregular fará com que os quatro times brasileiros do Mundial de Clubes entrem em campo em pelo menos sete horários distintos. O Lance! explica como funcionam as diferentes faixas horárias dentro do território estadunidense.

Mundial de Clubes terá nove sedes na Costa Leste e duas na Costa Oeste (Foto: Reprodução / Fifa)

Os Estados Unidos têm seis faixas horárias diferentes em seu território e todas elas estão atrás do horário padrão de Brasília. A diferença mínima entre o horário do Brasil e de uma determinada cidade dos EUA é de uma hora, podendo chegar a até seis neste período do ano.

Flamengo, Fluminense e Palmeiras disputam jogos em quatro cidades diferentes. Os times brasileiros passam por Miami, Orlando, Filadélfia e Nova York durante a fase de grupos do Mundial. O horário das quatro sedes têm a mesma diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília.

Por conta da organização do torneio, os jogos do trio de equipes brasileiras terão início em uma faixa de horário compreendida das 12h às 21h no horário local (13h às 22h no horário de Brasília).

Botafogo é brasileiro isolado nos fusos horários do Mundial

Renato Paiva comandou treino de ataque contra defesa (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

O Botafogo é o único dos brasileiros que não joga na Costa Leste dos Estados Unidos. Os três jogos da fase de grupos estão divididos entre Seattle e Los Angeles, que têm quatro horas a menos que o horário padrão de Brasília.

O Botafogo é o clube brasileiro que vai entrar em campo mais tarde na fase de grupos do Mundial de Clubes para quem estiver no Brasil. A estreia do time carioca contra o Seattle Sounders está marcada para começar às 19h de Seattle (23h de Brasília).

Horários dos jogos dos brasileiros no Mundial de Clubes

No Grupo B, o Botafogo entra em campo em três horários diferentes no Mundial. O time estreia na fase de grupos contra o Seattle Sounders às 23h. Depois, encara o PSG às 22h e encerra sua participação contra o Atlético de Madrid às 16h.

No Grupo A, o Palmeiras estreia às 19h contra o Porto. Depois, duela com o Al-Ahly, às 13h e fecha sua participação na fase de grupos contra o Inter Miami às 22h.

No Grupo D, o Flamengo é o único a jogar duas vezes no mesmo horário. O Rubro-Negro inicia e encerra sua caminhada no torneio às 22h. Primeiro, encara o Espérance e depois pega o Los Angeles FC. Entre os dois compromissos, tem o Chelsea como rival em uma partida que se iniciará às 13h.

No Grupo F, o Fluminense é o último dos brasileiros a entrar em campo pelo Mundial. O Tricolor inicia sua caminhada às 13h em uma partida difícil contra o Borussia Dortmund. Depois, encara o Ulsan em um duelo marcado para às 19h e encerra sua caminhada na fase de grupos contra o Mamelodi Sundowns, em um jogo que começará às 16h.

Todos os horários estão listados no padrão de Brasília.