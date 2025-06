Textor rebate fala de Artur Jorge: ‘Se não quer que a verdade seja dita, deveria parar de falar’

John Textor usou as redes sociais para reagir a uma fala da entrevista do ex-treinador Artur Jorge ao quadro “Abre Aspas”, do “GE”. Nos stories do Instagram, o acionista majoritário da SAF do Botafogo indicou que o técnico português não foi sincero a respeito de saída do clube ao fim de 2024.

continua após a publicidade

➡️ Artur Jorge revela que recusou proposta de clube do Brasileirão

“Se você não quer que a verdade seja dita, deveria parar de falar. Esse momento, no Super Mundial de Clubes, é só para os Escolhidos“, escreveu Textor ao compartilhar um print da matéria.

Ao portal, o português afirmou que “não deu margem” para conversas com Al-Rayyan, seu atual clube, antes do fim do Brasileirão e da final da Libertadores por ter o Botafogo como sua prioridade. Ainda segundo Artur Jorge, não ficou satisfeito por ter saído, pois "tinha mais a ganhar" no clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Mundial: no grupo B, Botafogo vai encarar pedreiras europeias e time da casa

Atualmente sob a batuta do também português Renato Paiva, o Botafogo se prepara para a estreia no Mundial de Clubes contra o Seattle Sounders, no próximo domingo (15), às 23 horas, horário de Brasília. Na sequência, o Campeão da América vai medir forças contra duas pedreiras européias: primeiro, o Paris Saint-Germain, da França, na próxima quinta-feira (19), às 22 horas. Por fim, o Atlético de Madrid, da Espanha, na segunda-feira, dia 23 de junho, às 16h, no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia.