Os adversários dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes de 2025 entraram em campo neste fim de semana por competições nacionais. A maioria deles conquistou bons resultados às vésperas do torneio da FIFA, que será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos.

No Grupo do Palmeiras, todos os rivais venceram. Na sexta-feira (3), o Porto bateu o Moreirense por 3 a 1, com destaque para o jovem Samu Aghehowa, autor de dois gols. O Al-Ahly goleou o Haras El Hedoud por 5 a 0 e encostou no líder Pyramids, no Egito. Já o Inter Miami, com gols de Messi e Suárez, fez 4 a 1 no New York Red Bull e segue na quarta colocação da Conferência Leste da MLS.

Messi marcou um dos gols da vitória do Inter Miami sobre o New York Red Bull (Foto: Chris Arjoon/AFP)

Entre os adversários do Botafogo, o PSG perdeu por 2 a 1 para o Strasbourg, em casa, atuando com um time misto. A equipe francesa já garantiu o título do Campeonato Francês e foca agora na semifinal da Champions League contra o Arsenal. O Seattle Sounders, adversário da estreia do Alvinegro, venceu o Saint Louis City por 4 a 1, de virada. Já o Atlético de Madrid ficou no 0 a 0 com o Alavés.

Valentin Barco, do Strasbourgo, e Ibrahim Mbaye, do PSG, disputam a bola (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

No Grupo do Flamengo do Mundial de Clubes, todos os adversários venceram. O Espérance superou o Sfaxien por 1 a 0, com gol do brasileiro Yan Sasse, enquanto o Chelsea venceu o clássico contra o Liverpool por 3 a 1, em Londres.

Jogadores do Chelsea comemoram gol de Enzo Fernández (Foto: Henry Nicholls/AFP)

O Fluminense também viu seus futuros adversários do Mundial em ação. O Borussia Dortmund goleou o Wolfsburg por 4 a 0, com dois gols de Karim Adeyemi e dois de Serhou Guirassy. O Mamelodi Sundowns venceu o Cape Town City fora de casa e segue líder com ampla vantagem no Campeonato Sul-Africano. Fechando o grupo, o Ulsan HD, da Coreia do Sul, empatou por 1 a 1 com o Pohang Steelers.

Guirassy é o artilheiro do Borussia Dortmund nesta temporada (Foto: Pau Barrena/AFP)

Confira os últimos resultados dos rivais de brasileiros no Mundial de Clubes

Grupo A - Palmeiras:

Porto 3 x 1 Moreirense - Campeonato Português

Inter Miami 4 x 1 New York Red Bulls - MLS

Al Ahly 5 X 0 Haras El Hedoud - Campeonato Egípicio

Grupo B - Botafogo:

Strasbourg 2 x 1 PSG - Campeonato Francês

Seattle Sounders 4 x 1 Saint Louis City - MLS

Alavés 0 x 0 Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol

Grupo C:

Bayern de Munique 3 X 3 RB Leipzig - Campeonato Alemão

Tigre 1 x 1 Boca Juniors - Campeonato Argentino

Estoril 1 x 2 Benfica - Campeonato Português

Auckland City não jogou esta semana

Grupo D* - Flamengo:

Chelsea 3 x 1 Liverpool- Campeonato Inglês

Espérance 1 x 0 Sfaxien- Campeonato Tunisiano

Grupo E:

River Plate 4 x 1 Vélez Sarsfield - Campeonato Argentino

Urawa Reds 2 x 0 Tokyo Verdy- Campeonato Japonês

Monterrey 2 x 0 PUMAS - Campeonato Mexicano

Inter de Milão 1 x 1 Verona - Campeonato Italiano

Grupo F - Fluminense:

Borussia Dortmund 4 X 0 Wolfsburg- Campeonato Alemão

Ulsan HD 1 x 1 Pohang Steelers - Campeonato Sul-Coreano

Cape Town City 0 x 2 Mamelodi Sundowns - Campeonato Sul-Africano

Grupo G:

Manchester City 1 x 0 Wolverhampton - Campeonato Inglês

Wydad Casablanca 2 x 1 AS FAR - Campeonato Marroquino

Al-Ain 1 x 0 Al-Jazira - Campeonato Emiradense

Bologna 1 x 1 Juventus - Campeonato Italiano

Grupo H:

Real Madrid 3 x 2 Celta de Vigo - Campeonato Espanhol

RB Salzburg 2 x 0 Austria Wien - Campeonato Austríaco

Al-Hilal e Pachuca não jogaram esta semana

*O León do México, foi excluído do Mundial pela Fifa. O clube mexicano recorreu da decisão e ainda pode voltar ao grupo do Flamengo.