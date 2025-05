Correndo atrás do líder Barcelona, o Atlético de Madrid ficou no empate de 0 a 0 contra o Alavés, pela 34ª rodada da La Liga. Com o novo tropeço, o time de Madrid fica estacionado com 67 pontos, nove atrás do líder Barcelona, que ainda entra em campo neste sábado, às 16h (de Brasília).

A equipe de Diego Simeone, mesmo com a atuação a desejar contra o último adversário, tem como o justificativa o Mundial de Clubes da Fifa. O jornal espanhol “Marca” disse "com toda certeza de que o clube espanhol é super favorito ao título da competição internacional", por isso, anda poupando suas forças para chegar com carga total no campeonato.

- Por ter olhado os dois grandes (Barcelona e Real Madrid) nos olhos (em confrontos de La Liga e Champions League) e também por que, quando conectados, são osso duro de roer em competições curtas -, declarou o jornal espanhol.

Jornal espanhol aposta em Atlético para ganhar Mundial da Fifa (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)

Grupo do Mundial da Fifa

Sem colocar a mão na taça desde a temporada 2020/21, ano em que venceu a La Liga, o Atlético se encontra no grupo B do Mundial, enfrentará o Botafogo, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders, da MLS.

Empate com Aláves

Com o empate sem gols, o Atlético se distancia da chance de título do campeonato espanhol. Jogando contra o Alavés, ameaçado de rebaixamento, o time do comando de Simeone desperdiçou pontos e a chance de chegar ainda mais perto do rival Barcelona.

Mesmo com mudanças no segundo tempo, o time não conseguiu abrir o placar e confirmar o favoritismo da partida. Com chances perdidas, fica na terceira colocação da tabela e torce para resultados negativos de Real Madrid e Barcelona nas próximas partidas.