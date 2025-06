Mundial de Clubes: primeira fase teve quase 1,7 milhão de público

O Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, foi um sucesso em termos de público. Nos 48 jogos disputados pela primeira fase da competição, o total de torcedores presentes nos estádios norte-americanos foi de 1.691.240 pessoas. Isso significa uma média de 35.984 espectadores por partida.

O Palmeiras foi o time sul-americano com melhor média de público: 47.456, quinto lugar geral e pouco à frente do Boca Juniors (45.353 torcedores). O Real Madrid teve a melhor média, com 65.825 torcedores, seguido por PSG (61.649), Atlético de Madrid (61.649) e Inter Miami, de Messi (51.208).

O público dos jogos do Palmeiras no Mundial (média 47.456):

0 x 0 Porto - MetLife Stadium (East Rutherford): 46.275

2 x 0 Al Ahly - MetLife Stadium (East Rutherford): 35.179

2 x 2 Inter Miami - Hard Rock Stadium (Miami): 60.914

O público dos jogos do Flamengo no Mundial (média 37.783)

2 x 0 Espérance - Lincoln Financial Field (Filadélfia): 25.797 3 x 1 Chelsea - Lincoln Financial Field (Filadélfia): 54.019 1 x 1 Los Angeles FC - Camping World Stadium (Orlando): 32.933

Torcida do Flamengo no jogo contra o Chelsea, na Filadélfia (Foto: Charly Triballeau/AFP)

O público dos jogos do Botafogo no Mundial (média 35.614)

2 x 1 Seattle Sounders - Lumen Field (Seattle): 30.151

1 x 0 PSG - Rose Bowl (Pasadena): 53.699

0 x 1 Atlético de Madrid - Rose Bowl (Pasadena): 22.922

O público dos jogos do Fluminense no Mundial (média 26.123)

0 x 0 Borussia - MetLife Stadium (East Rutherford): 34.736

4 x 2 Ulsan Hyundai - MetLife Stadium (East Rutherford): 29.321

0 x 0 Mamelodi Sundowns - Hard Rock Stadium (Miami): 14.312

Os cinco maiores públicos da primeira fase do Mundial:

PSG 4 x 0 Atlético de Madrid - Rose Bowl (Pasadena): 80.619 Real Madrid 3 x 1 Pachuca - Bank of America Stadium (Charlotte): 70.248 RB Salzburg 0 x 3 Real Madrid - Lincoln Financial Field (Filadélfia): 64.811 Bayern de Munique 2 x 1 Boca Juniors - Hard Rock Stadium (Miami): 63.587 Real Madrid 1 x 1 Al Hilal - Hard Rock Stadium (Miami): 62.415

Os cinco menores públicos da primeira fase do Mundial: