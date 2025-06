Janela de transferências é reaberta para as oitavas do Mundial de Clubes

A janela de transferências, criada para o Mundial de Clubes da Fifa, foi reaberta nesta sexta-feira (27) e terá duração até o dia 3 de julho, período que se encerrará as oitavas de final da competição. O objetivo da entidade é incentivar os clubes e jogadores cujos contratos estão prestes a expirar a encontrar uma solução adequada para o impasse, visto que os vínculos na Europa, tradicionalmente, se encerram em 30 de junho.

Para que as equipes participantes possam se reforçar, a Fifa criou uma janela excepcional de transferências entre os dias 1º e 10 de junho de 2025. A medida visava garantir que contratações pontuais possam ser feitas antes do início da competição.

Com a janela, diversos clubes classificados para a segunda fase do Mundial de Clubes tiveram impacto imediato com contratações, como o caso de Jorginho no Flamengo, Alexander-Arnold e Huijsen no Real Madrid, Delap no Chelsea, Jobe Bellingham no Borussia Dortmund, entre outros.

A adição deste período de carência entre 27 de junho e 3 de julho permite que os clubes inscrevam novos atletas livres após o fim do vínculo com suas equipes anteriores, reponham jogadores que deixarem o elenco durante o torneio, realizem até seis mudanças na lista de inscritos e incluam até dois atletas extras, aumentando o limite de 35 para 37 nomes.

Exceções e outras mudanças com as janelas do Mundial de Clubes

A FIFA também fez ajustes pontuais no regulamento da temporada: