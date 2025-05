Palmeiras está no grupo A do Mundial de Clubes 2025 com Porto, Inter Miami e Al-Ahly.

O Palmeiras está no grupo A do Mundial de Clubes junto com Porto, Inter Miami e Al-Ahly. Você conhece os destaques dos adversários do Alviverde? Veja os principais jogadores que podem complicar a vida do time de Abel Ferreira.

Porto: Samu

Samu comemora gol pelo Porto (Foto: Miguel Riopa / AFP)

A equipe portuguesa não teve uma temporada de grande destaque. O time ficou na 3ª colocação do campeonato nacional e só conquistou o título da Supercopa de Portugal. Contudo, o espanhol Samu Aghehowa, de 21 anos, foi o principal nome do elenco. Com 24 gols em 41 jogos, o atacante foi o artilheiro isolado do Porto em 2024/25 e vice-artilheiro da Liga Portuguesa.

O jogador formado no Atlético de Madrid chegou ao Porto nesta temporada. O time português desembolsou 20 milhões de euros pela contratação do jovem atacante. Samu chegou a receber sondagens de clubes da Premier League, mas deixou claro o desejo de permanecer no Porto e deve estar presente no Mundial de Clubes.

Inter Miami: Lionel Messi

(Foto: Brennan Asplen/AFP)

O grande destaque do Inter Miami é o craque Lionel Messi, que faz uma boa temporada pelo time norte-americano. Foram 15 jogos com 10 gols marcados e 2 assistências. O argentino liderou o time, que foi até a semifinal da Liga dos Campeões na CONCACAF e ocupa a 4ª posição da Conferência Leste da MLS.

O craque chegou a ter uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, que o deixou de fora de dois jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, mas retornou aos gramados no fim de março. Messi vai em busca do seu 4° título mundial na carreira. Ele conquistou o título nos anos de 2009, 2011 e 2015, todos pelo Barcelona.

Al-Ahly: Emam Ashou

Emam Ashour comemorando gol pelo Al-Ahly (Foto: Divulgação/Emam Ashour)

Já no Al-Ahly, o grande nome foi o atacante Emam Ashou. O egípcio de 27 anos vive a melhor temporada da carreira, com 17 gols e 9 assistências. O jogador é artilheiro e líder de passes para gol do Campeonato Egípcio, liderado pelo Al-Ahly faltando três jogos para o fim.