O Borussia Dortmund, que está no grupo do Fluminense no Mundial de Clubes, anunciou um reforço para a competição. O lateral-esquerdo Daniel Svensson, que já foi convocado para defender a seleção da Sécia, assinou um novo compromisso com o clube alemão.

Daniel Svensson renovou com o Borussia Dortmund até 2029 (Foto: Divulgação / Borussia Dortmund)

Svensson estava emprestado ao Borussia Dortmund pelo Noerdsjaelland desde fevereiro de 2025. Após sua chegada, estreou contra o Stuttgart saindo do banco de reservas. Depois de uma lesão que o tirou de dois jogos, Svensson voltou à equipe titular atuando como meia pela esquerda.

Nas quinze partidas realizadas, o atleta fez um gol e contribuiu com duas assistências. O bom desempenho de Svensson especialmente em abril deram o prêmio de melhor jovem da Bundesliga no mês.

O novo vínculo de Daniel Svensson com o Borussia Dortmund vai até 2029 e os valores da negociação não foram divulgados pelo clube alemão. Com a conclusão do negócio, o atleta de 23 anos será peça importante para o Borussia Dortmund contra o Fluminense no Mundial.

Jogos do Borussia Dortmund na fase de grupos do Mundial

🌏 Fluminense x Borussia Dortmund

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ Cincinnati

🌏 Borussia Dortmund x Ulsan

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Cincinnati