Borussia Dortmund e Monterrey estão escalados para jogão pelo Mundial de Clubes; veja

O Borussia Dortmund, da Alemanha, primeiro colocado do Grupo F, encara, pelas oitavas de finais do Mundial de Clubes da Fifa, os mexicanos do Monterrey, segundo colocado do Grupo E, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, para saber quem encara o poderoso Real Madrid na próxima fase.

Borussia Dortmund

Caso passe de fase, o confronto com Real Madrid reeditará a final da Champions League da temporada 2023/2024, quando os madridistas, com gols de Carvajal e Vinícius Jr., venceram os alemães no mítico estádio de Wembley, em Londres, capital da Inglaterra.

Monterrey

Do outro lado, um possível encontro com o Real Madrid vai colocar, frente a frente, Sérgio Ramos contra seu ex-time, onde é ídolo.

🟡⚫ BORUSSIA DORMUND (Técnico: Niko Kovac)

⚽ GOL: Kobel

⚽ ZAG: Süle

⚽ ZAG: Anton

⚽ ZAG: Bensebaini

⚽ MEI: Nmecha

⚽ MEI: Groß

⚽ MEI: Ryerson

⚽ MEI: Jobe Bellingham

⚽ MEI: Svensson

⚽ MEI: Adeyemi

⚽ ATA: Guirassy

⚪🔵 MONTERREY (Técnico: Domènec Torrent)

⚽ GOL: Andrada

⚽ ZAG: Aguirre

⚽ ZAG: Arteaga

⚽ ZAG: Sergio Ramos

⚽ ZAG: Medina

⚽ VOL: Rodríguez

⚽ VOL: Deossa

⚽ MEI: Óscar Torres

⚽ MEI: Canales

⚽ MEI: Corona

⚽ ATA: Berterame