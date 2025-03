Mundial: carrasco do Palmeiras entra na briga por vaga no grupo do Flamengo

O Tigres, do México, entrou na disputa para substituir o León no Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. A decisão impactaria diretamente o Flamengo, que está no mesmo grupo.

A solicitação do Tigres está relacionada ao título conquistado pela equipe na Copa dos Campeões de 2020. O presidente do clube, Mauricio Culebro, no entanto, pede cautela.

- Entendo a decisão da FIFA e a situação do León. Se for a nossa vez, lidaremos bem com isso [...] Quem não gostaria de ir a uma Copa do Mundo de Clubes? Ainda há história a ser escrita - disse Culebro ao “Diario Récord’.

O atacante frances André-Pierre Gignac, grande astro do Tigres e carrasco do Palmeiras no Mundial de 2021, também falou sobre o tema.

- Eles (León) mereceram, e veremos o que acontece. Eu adoraria ter me classificado dessa forma, mas veremos o que acontece. Fomos para um Mundial de Clubes, e acho que representamos o México muito bem. Adoraríamos ter ido a esta nova edição - afirma André-Pierre Gignac, também ao Diario Récord.

Inicialmente, a vaga seria do América do México, terceiro colocado no ranking da Concacaf, mas uma regra do torneio impede que mais de um clube do mesmo país participe, exceto quando se trata de campeões continentais em mais de duas oportunidades nas últimas quatro temporadas – como é o caso do Brasil.

Sem o América, o Alajuelense, da Costa Rica, entrou em contato com a Fifa para pleitear a vaga. A equipe foi campeã da Taça Centro-Americana, torneio que classifica clubes da América Central para a Copa dos Campeões da Concacaf. Além disso, o Alajuelense é o clube melhor posicionado no ranking da Fifa entre os times elegíveis fora do México e da América do Sul.

Outras possibilidades consideradas pela Fifa são o Philadelphia Union, da MLS, que ocupa a posição seguinte ao América do México no ranking da Concacaf, e o Los Angeles FC, vice-campeão da Champions League da Concacaf de 2023, torneio vencido pelo próprio León.

Entenda o contexto envolvendo o León

O León foi excluído do Mundial pela Fifa por um possível “conflito de interesses”: o clube pertence ao mesmo dono do Pachuca, também do México.

A decisão da entidade máxima do futebol foi tomada com base em uma regra que determina que "nenhuma pessoa física ou jurídica pode controlar, ou exercer influência sobre mais de um clube participante da competição".

Recentemente, o presidente do Grupo Pachuca se reuniu com representantes da Fifa para explicar que as equipes são geridas de maneira independente, mas não obteve sucesso em reverter a decisão.

Além das equipes mais conhecidas, como Pachuca e León, ambos do México, o Grupo Pachuca também administra o Mineros de Zacatecas e os Coyotes de Tlaxcala, também do futebol mexicano. No cenário internacional, o grupo tem presença na Argentina, com o Talleres, e no Chile, com o Everton.