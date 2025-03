Podcast da Fifa promete bastidores exclusivos do Mundial de Clubes

A Fifa anunciou o lançamento de um podcast envolvendo os clubes que disputarão o Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho. A competição conta com a presença dos brasileiros: Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo.

Os episódios serão transmitidos semanalmente no SiriusXM FC e estarão disponíveis em todas as plataformas de podcast, além do Inside FIFA. Durante o torneio, edições extras serão publicadas com maior frequência.

O primeiro episódio apresenta o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o atacante do FC Bayern München, Harry Kane, e o diretor de torneios da Fifa, Manolo Zubiria.

O ex-jogador da seleção americana, Maurice Edu, é o apresentador do programa, produzido pela IMG. A atração, que conta com a coapresentação de Semra Hunter, busca revelar os bastidores da organização do torneio de clubes mais diversificado e global do futebol.

- Com a presença de jogadores dos 32 clubes participantes, os repórteres das 11 cidades anfitriãs dos Estados Unidos e de diversas partes do mundo darão uma visão exclusiva deste evento verdadeiramente global. Além disso, informarão os torcedores sobre como acompanhá-lo pelo DAZN, a principal plataforma de entretenimento esportivo, que transmitirá todos os jogos do torneio gratuitamente em escala mundial - disse a Fifa.

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

VAGA EM ABERTO APÓS O LEÓN SER EXCLUÍDO

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)