Torcedores do Fluminense reagem a queda do City para o Al-Hilal: ‘Sentimento perigoso’

Em um jogaço emocionante, o Al-Hilal venceu o manchester City por 4 a 3 na prorrogação com brilho de brasileiros e eliminou o time de Guardiola nas oitavas de final do Mundial. O jogo foi realizado nesta segunda-feira (30), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA). O resultado virou assunto entre os torcedores do Fluminense na web. O Tricolor encara o time saudita nesta sexta-feira (4).

Com a classificação, o Al-Hilal enfrenta o Fluminense, que eliminou a Inter de Milão, nas quartas de final da competição em busca de uma vaga na semifinal.

O que vem por aí?

O Al-Hilal enfrenta o Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes. A partida será realizada nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília). Por outro lado, o Manchester City sai de férias e só volta a jogar na próxima temporada do futebol europeu.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 3 x 4 Al-Hilal

Oitavas de final - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Domingo, 30 de junho de 2025, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

🥅 Gols: Bernardo Silva (MCI - 9' 1ºT), Marcos Leonardo (HIL - 1' 2ºT), Malcom (HIL - 6' 2ºT), Haaland (MCI - 9' 2ºT), Koulibali (HIL - 3' 1ºT P), Foden (MCI - 12' 1ºT P), Marcos Leonardo (HIL - 6' 2ºT P)

🟨 Cartões amarelos: Gvardiol (MCI), Matheus Nunes (MCI), Aké (MCI), Marcos Leonardo (HIL)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

⚪MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Matheus Nunes (Aké), Gvardiol (Akanji), Rúben Dias e Ait-Nouri; Reijnders (Cherki), Gundogan (Rodri[Foden]) e Bernardo Silva; Savinho, Doku e Haaland (Marmoush).

🔵AL-HILAL (Técnico: Simone Inzaghi)

Bono; João Cancelo (Al-Yami), Moteb (Al-Bulayhi), Koulibaly e Renan Lodi; N. Al-Dawsari, Rúben Neves, Kanno (Lajami) e Milinkovic-Savic; Malcom (Kaio César) e Marcos Leonardo.

Vitória do Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

INTER DE MILÃO X FLUMINENSE

OITAVAS DE FINAL – COPA DO MUNDO DE CLUBES

🗓️ Data e horário: 30/6/2025, 16h (de Brasília)

📍 Local: Bank of America Stadium, Charlotte (EUA)

🥅 Gols: Cano (3’/1º) e Hércules (48'/2º)

🟨 Cartões amarelos: Asllani, Bastoni (I); Cano, Freytes, Renê e Thiago Santos (F)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

INTER DE MILÃO (Técnico: Chivu)

Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni (Carlos Augusto) e Dimarco; Asllani (Suçic), Barella, Mikhitaryan (Carboni) e Dumfries (Luis Henrique); Thuram (Esposito) e Martinez.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Thiago Santos), Martinelli (Hércules) e Nonato (Lima); Cano (Everaldo) e Arias.

🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

🚩 Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua)

4️⃣ Quarto árbitro: Tori Penso (EUA)