Clube do Mundial bane torcedor dos estádios por tempo indeterminado

O Urawa Reds, clube classificado para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, proibiu um de seus torcedores de entrar no estádio para acompanhar seus jogos.

Durante a partida contra o Kashima Antlers, no estádio Kashima, um torcedor do Urawa Reds agrediu seguranças e causou tumulto nas arquibancadas. A polícia foi acionada rapidamente e controlou a situação.

Após o ocorrido, o clube determinou a proibição do torcedor por tempo indeterminado em partidas do time masculino, do Urawa Reds Ladies e do Urawa Reds Academy. A decisão vale para jogos nacionais e internacionais.

- O Urawa Reds continuará a implementar medidas para evitar novas violações e responderá apropriada e completamente a quaisquer violações, visando criar uma experiência segura, confortável e vibrante no estádio - disse o clube em nota.

Bola do Mundial de Clubes terá chip sensorial de movimento (Foto: Reprodução)

Urawa Reds no Mundial

Urawa Reds está no Grupo D da competição, ao lado da Inter de Milão, Monterrey e River Plate. A estreia acontece no dia 17 de junho, às 16h, no estádio Seattle Field, contra os argentinos.

Para esta temporada, a equipe contratou o atacante brasileiro Matheus Sávio, formado nas categorias de base do Flamengo. O jogador foi o grande reforço do time e chegou após se destacar no Kashiwa Reysol por seis anos.

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

VAGA EM ABERTO APÓS O LEÓN SER EXCLUÍDO

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)