Thiago Neves admite erro no Fluminense para Thiago Silva ao vivo: ‘Me precipitei’

Após a vitória histórica do Fluminense sobre a Inter de Milão, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, Thiago Neves e Thiago Silva se encontraram na zona mista do estádio Bank of America. O ex-jogador do Tricolor desabafou sobre sua primeira saída do clube, na época que era companheiro do atual capitão time.

- Pra mim é mais difícil, porque eu saí e quando eu voltei pro Fluminense o Thiago Silva já não tava mais. O Thiago Silva esperou mais um pouco, saiu na hora certa. Eu acho que eu me precipitei em 2008 quando eu saí. Eu queria ter ficado mais tempo com ele, mas hoje eu sou grato por ser amigo dele. Fora de campo, a amizade que a gente tem, o carinho que eu tenho por ele. A gente se encontra pouco por causa da correria que ele tá, mas a admiração, a parceria, é difícil de falar - disse Thiago Neves, que foi interrompido pelo Monstro:

- A gente ficou longe um período, mas sempre que a gente se via parecia que a gente nunca tinha deixado de estar próximo. Isso fora da nossa amizade — isso não é porque a gente tá na frente das câmeras. É a mesma coisa com o Arouca, a mesma coisa com o Júnior César. O Fernando Henrique, que faz 25 anos que eu não vejo, mas tá sempre mandando mensagem. Essa é a verdadeira amizade: você tá longe, mas o coração tá próximo. Isso é importante - disse Thiago Silva.

Thiago Silva e Thiago Neves no Fluminense

Thiago Neves e Thiago Silva foram companheiros no Fluminense no vice-campeonato da Libertadores de 2008. O meia deixou o Tricolor em agosto de 2008, após disputar as Olimpíadas de Pequim, rumo ao Hamburgo. Treinador do time na época, Cuca pediu a diretoria que fizesse todos os esforços possíveis para manter o jovem em ascenção no time, o que não aconteceu. Nesta segunda-feira (30), Thiago demonstrou arrependimento e lamentou a saída do clube.

Thiago Silva saiu do Fluminense apenas em 2009. O zagueiro foi vendido ao Milan, onde se tornou um dos principais zagueiros da Europa. O jogador retornaria ao Brasil para defender o Tricolor apenas em 2024, quando ajudou o time a fugir do rebaixamento para a segunda divisão.

