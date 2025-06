Benfica e Auckland City se enfrentam pela 2ª rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. A partida será disputada nesta sexta-feira (20), no Orlando City Stadium, nos Estados Unidos, às 13h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube e Disney+), sem custo adicional para assinantes do Disney+ via CazéTV.➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

O Benfica chega pressionado após empatar por 2 a 2 com o Boca Juniors na estreia, em um jogo emocionante que teve viradas, pênalti convertido por Di María nos acréscimos e um gol salvador de Otamendi já nos minutos finais. A equipe portuguesa não poderá contar com Belotti, expulso na estreia, nem com Florentino Luís, lesionado.

Benfica x Auckland City pelo Grupo C (Arte: Lance!)

Já o Auckland City tenta se recuperar do duro revés diante do Bayern de Munique, quando sofreu uma goleada de 10 a 0, a maior da história recente do torneio. A equipe da Nova Zelândia busca ao menos pontuar para evitar uma eliminação precoce.

Tudo sobre o jogo entre Benfica e Auckland City pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

Benfica x Auckland City

2ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo C)

📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de junho, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Orlando City Stadium, em Orlando (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

🟨 Arbitragem: Salman Falahi (QAT); Ramzan Al Naemi e Majid Al Shammari (assistentes)

📺 VAR: Khamis Al-Marri (QAT)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

