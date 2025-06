Entenda por que os europeus faturam mais no Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes 2025 está em andamento nos Estados Unidos com 32 equipes e um prêmio total de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões) a ser distribuído entre os participantes. Mas, afinal, por que os clubes europeus recebem cotas maiores que os demais?

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A divisão da premiação da Fifa segue dois critérios principais: cotas fixas de participação e bônus por desempenho.

Logo de cara, os clubes da Europa já partem em vantagem. De acordo com o Conselho Técnico da Fifa, as cotas fixas para os europeus variam entre US$ 12,81 milhões (R$ 71 milhões) e US$ 38,19 milhões (R$ 211,8 milhões), a depender do ranking esportivo e comercial de cada clube.

Para efeito de comparação, os clubes sul-americanos, como Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, recebem US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões). Já os representantes da África, Ásia e Concacaf embolsam US$ 9,55 milhões (R$ 52,9 milhões). O campeão da Oceania recebe apenas US$ 3,58 milhões (R$ 19,8 milhões).

continua após a publicidade

💰 Cotas fixas por continente

Continente Cota Fixa (US$) Valor em R$ Europa até US$ 38,19 mi R$ 211,8 milhões América do Sul US$ 15,21 mi R$ 84,3 milhões América do Norte US$ 9,55 mi R$ 52,9 milhões Ásia US$ 9,55 mi R$ 52,9 milhões África US$ 9,55 mi R$ 52,9 milhões Oceania US$ 3,58 mi R$ 19,8 milhões

🏆 Premiação por desempenho

Além das cotas fixas, a Fifa oferece bônus por desempenho esportivo:

Fase de grupos: Vitória: US$ 2 mi (R$ 11 mi)

Empate: US$ 1 mi (R$ 5,5 mi)

(R$ 5,5 mi) Fases eliminatórias: Oitavas de final: US$ 7,5 mi (R$ 41,6 mi)

Quartas de final: US$ 13,125 mi (R$ 72,8 mi)

(R$ 72,8 mi) Semifinais: US$ 21 mi (R$ 116,5 mi)

(R$ 116,5 mi) Vice-campeão: US$ 30 mi (R$ 166 mi)

(R$ 166 mi) Campeão: US$ 40 mi adicionais (R$ 221 mi)

🌍 Por que valores diferentes?

A Fifa estabeleceu esse modelo com valores variados por continente por dois motivos principais:

1. Apelo comercial:

Clubes europeus têm maior audiência global, o que gera mais valor em transmissões, patrocínios e visibilidade para a competição.

2. Equilíbrio interno nos continentes:

Se todos recebessem os mesmos valores, clubes de continentes com menor poder econômico (como África ou Ásia) poderiam causar um desequilíbrio financeiro em seus campeonatos locais. O modelo atual busca preservar a competitividade regional.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.