A um mês do início do Mundial de Clubes da FIFA 2025, o ídolo do futebol norte-americano Landon Donovan afirmou que a competição será uma oportunidade única para consolidar o futebol nos Estados Unidos. O torneio acontecerá entre junho e julho com um formato inédito, reunindo 32 clubes de seis confederações.

Donovan, que disputou três Copas do Mundo com a seleção dos EUA (2002, 2006 e 2010), acredita que o torneio poderá transformar a relação do público local com o esporte, assim como ocorreu com ele em 1994.

- Quando eu tinha 12 anos, a Copa do Mundo foi nos Estados Unidos, e eu fui assistir à Argentina contra a Romênia. Até aquele momento, nunca tinha visto futebol na TV. Aquele jogo abriu meus olhos. Agora, com o Mundial de Clubes neste ano e a Copa do Mundo no próximo ano, os olhos de milhões de pessoas vão se abrir para esse esporte - declarou Donovan.

Landon Donovan é ídolo da seleção dos EUA - (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Impacto familiar e cultural

Hoje pai de filhos apaixonados por futebol, Donovan compartilha com eles o entusiasmo de ver grandes estrelas em campo, como o norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City.

- Expliquei para meus filhos que é como uma Copa do Mundo de clubes. Eles acompanham os jogadores e agora percebem que os times deles também estarão aqui. Vai ser incrível vê-los em ação, e isso pode impulsionar o esporte ainda mais por aqui - disse o ex-jogador.

Donovan mencionou também a expectativa de acompanhar jogos ao lado dos filhos e destacou a oportunidade de descoberta de novos talentos, inclusive dentro dos próprios EUA.

- Assim como nas Copas, alguém pode surgir do nada. Talvez um jogador do Inter Miami ou do Seattle Sounders surpreenda. Isso é a beleza do futebol: sempre há espaço para surpresas - contou Donovan.

Reencontros e homenagens

O ex-jogador também relembrou com humor seu tempo no Bayern de Munique, quando foi substituído por um jovem da base que viria a se tornar uma lenda.

- Disseram que meu substituto seria um garoto, que acabou sendo o Thomas Müller. Fizeram a escolha certa. Será especial para ele jogar esse torneio aqui, diante de tantos torcedores do Bayern - lembrou o ex-atleta.

A maior edição do torneio

O Mundial de Clubes da FIFA 2025 será realizado entre os dias 14 de junho e 13 de julho, com 63 partidas em 12 cidades norte-americanas: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Filadélfia, Los Angeles, Miami, Nashville, Nova York/Nova Jersey, Orlando, Seattle e Washington, D.C.

A abertura será em Miami, no Hard Rock Stadium, e a final será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.