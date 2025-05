Messi preocupa Inter Miami antes do Mundial de Clubes; entenda

A convocação de Lionel Messi para disputar as Eliminatórias com a Seleção Argentina deixou o Inter Miami em alerta. A menos de um mês do Mundial de Clubes da FIFA 2025, o clube norte-americano teme que seu principal astro possa chegar desgastado ou até lesionado à competição, que marcará a estreia do novo formato com 32 equipes.

O jogador foi incluído na pré-lista da Argentina para os jogos contra Chile, no dia 5 de junho, e Colômbia, no dia 10. Ambos os confrontos serão disputados na América do Sul, o que representa não apenas um desafio físico, mas também logístico para o craque de 36 anos. Isso porque o Inter Miami entra em campo apenas quatro dias depois, no sábado, 14 de junho, contra o Al Ahly, no Hard Rock Stadium, na abertura do torneio.

A preocupação do clube é compreensível. Além de ser o principal nome da equipe em campo, Messi também é o maior atrativo midiático do time. Sua presença garante estádios lotados por onde passa e é peça-chave na campanha internacional do clube e da MLS. Por isso, o técnico Javier Mascherano e a comissão técnica argentina sabem que precisarão equilibrar o desejo de contar com o camisa 10 e a necessidade de preservá-lo para o Inter Miami.

O cenário se torna ainda mais delicado considerando que o Inter Miami vive um momento de oscilação. Recentemente, o time foi eliminado da Concacaf Champions Cup, perdeu a liderança da Conferência Leste da MLS e tem enfrentado dificuldades com o rendimento físico e técnico de Luis Suárez. Diante disso, a dependência de Messi, junto a veteranos como Busquets e Jordi Alba, se intensifica.

Messi e Luis Suárez comemorando gol pelo Inter Miami (Foto: Reprodução/Inter Miami)

No Mundial de Clubes, o Inter Miami está no Grupo A ao lado de Al Ahly, Porto e Palmeiras. A missão é dura: enfrentar gigantes do futebol mundial em busca de uma vaga na fase de mata-mata. E para sonhar alto, o clube sabe que precisará contar com Messi em plena forma.