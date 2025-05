O técnico Javier Mascherano comentou as declarações do volante Sergio Busquets sobre a capacidade do Inter Miami de competir no Mundial de Clubes da FIFA 2025. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (9), o treinador argentino rebateu a opinião do ex-companheiro de Barcelona, sem tratar como crítica direta, mas reforçando o compromisso do clube em fazer bonito na competição.

Javier Mascherano se tornou treinador da Inter Miami no final de 2024 (Foto: Megan Briggs/AFP)

Na semana anterior, Busquets havia declarado ao canal DAZN que o Inter Miami "não tem nível" para enfrentar os adversários do Grupo A do torneio — formado por Palmeiras, Porto e Al Ahly. A sinceridade do espanhol gerou repercussão em Miami, e coube a Mascherano colocar panos quentes sem abrir mão de uma posição firme.

— Cada um é livre para ter sua opinião. O Sergio sente isso, e está tudo bem. Minha meta é competir no Mundial. A realidade vai nos mostrar o que conseguiremos fazer — afirmou Mascherano.

O técnico explicou que compreende o ponto de vista de Busquets, mas fez questão de ressaltar que o Inter Miami não entrará na competição apenas para participar.

— Eu entendo totalmente o que o Busquets quis dizer. Na visão dele, a gente não deve ter a expectativa de que vai ganhar o Mundial. Isso seria ingenuidade, a verdade é essa. Mas isso não significa que não vamos fazer todo o possível para realizar um bom Mundial. Vamos competir dentro do nosso grupo e tentar classificar. Depois, a gente vê o que acontece — completou.

Mascherano ainda destacou o histórico competitivo de Busquets e minimizou as reações em torno da fala do volante.

— Eu conheço o Busquets e sei que ele é o primeiro a querer competir e fazer bem as coisas. Ele demonstrou isso muitas vezes ao longo da carreira. Quando ele dá essa entrevista, todo mundo tenta interpretar ou entende as coisas de formas diferentes. Mas é apenas uma opinião — reforçou.

Além de responder sobre a declaração de Busquets, o treinador revelou que o clube está no mercado em busca de reforços, especialmente para o setor ofensivo, visando melhorar o desempenho da equipe no torneio da FIFA.

— Estamos em busca, sim. Não é fácil, porque existe um orçamento controlado aqui. E é como eu sempre digo: trazer novos jogadores só por trazer não faz sentido. Temos que focar em atletas que realmente nos tornem mais fortes — explicou.

Confira os jogos da Inter Miami no Mundial de Clubes

🌏 Inter Miami (EUA) x Al Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 – Grupo A)

📅 14 de junho, sábado, às 21h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium – Miami, Flórida

🌏 Inter Miami (EUA) x FC Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 – Grupo A)

📅 19 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Geórgia

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 – Grupo A)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium – Miami, Flórida