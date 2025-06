Inter Miami tenta superar dependência de Messi contra o Porto para seguir no Mundial

O Inter Miami-EUA chega para a segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa 2025 com a consciência de que, para continuar sonhando com a classificação às oitavas de final, precisará de muito mais do que o talento individual de Lionel Messi. A equipe comandada por Javier Mascherano enfrenta o Porto-POR nesta quinta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, carregando a responsabilidade de buscar a primeira vitória na competição.

Depois de um empate sem gols diante do Al Ahly-EGI na estreia, o time norte-americano ocupa a lanterna da chave pelos critérios de desempate, atrás dos egípcios, do Porto e do Palmeiras. O próprio Messi, oito vezes eleito o melhor jogador do mundo, reconheceu a necessidade de um esforço coletivo maior no torneio.

— Agora é que vamos ver de verdade se somos um time nos momentos difíceis, porque quando tudo vai bem é muito fácil. Quando chegam as dificuldades, é quando precisamos estar mais unidos do que nunca, ser um time de verdade e superar juntos — falou Messi, após a primeira partida no Mundial.

Dentro de campo, Messi tem ao seu redor uma base de companheiros com quem já dividiu vestiários anteriormente, seja no Barcelona ou na seleção argentina. Desde o gol até o comando técnico, o Inter Miami está repleto de rostos conhecidos que podem ajudar a aliviar a pressão sobre o craque.

No empate com o Al Ahly, o goleiro argentino Óscar Ustari foi o principal destaque da equipe. Ele fez oito defesas importantes e, aos 42 minutos do primeiro tempo, evitou o gol egípcio ao defender um pênalti cobrado por Trézéguet. Com a atuação, Ustari quase quebrou o recorde de mais defesas em uma partida de Mundial de Clubes nos últimos anos.

Na defesa, Messi conta com o apoio de Jordi Alba, outro velho conhecido dos tempos de Barcelona. O lateral espanhol, que soma 23 assistências e oito gols em 72 partidas pelo Inter Miami, é uma importante válvula de escape pela esquerda. No entanto, Alba segue sendo dúvida por questões físicas e pode ser novamente substituído por Noah Allen. Caso recupere a condição de jogo, o espanhol pode ser um reforço valioso na construção ofensiva da equipe.

No meio-campo, o Inter Miami combina juventude e experiência. Telasco Segovia, de apenas 22 anos, é visto como uma promessa em ascensão. Contra o Al Ahly, o venezuelano teve um desempenho seguro, com 93% de acerto nos passes e dois dribles certos. Ao lado dele, Sergio Busquets traz toda a bagagem de anos de títulos ao lado de Messi no Barcelona. O volante espanhol tem sido um pilar defensivo com suas médias de mais de seis bolas recuperadas por jogo e quase 90% de precisão nos passes. Contra o Al Ahly, Busquets manteve o padrão com 80% de acerto nas distribuições de bola e contribuiu com três desarmes.

Outro nome que merece atenção é Federico Redondo. Filho do ex-volante Fernando Redondo, o meio-campista argentino vem se firmando no time com boa capacidade de marcação e eficiência no passe. Na estreia, Redondo registrou 95% de precisão nas trocas de bola e foi um dos responsáveis por equilibrar a disputa no setor central.

No ataque, além de Messi, o Inter Miami conta com a experiência de Luis Suárez. Após cogitar aposentadoria no fim de sua passagem pelo Grêmio, o uruguaio optou por reencontrar o amigo argentino na equipe da MLS. Suárez tem sido decisivo desde que chegou ao clube, com 33 gols e 21 assistências em 59 partidas. Mesmo sem balançar as redes na estreia, o atacante criou uma grande chance, acertou uma finalização no gol e participou ativamente das jogadas ofensivas.

Do banco, o Inter Miami ainda tem a experiência de Mascherano, ex-companheiro de Messi no Barcelona e na seleção argentina, agora no papel de treinador. O time precisa de uma atuação coletiva sólida para manter vivo o sonho da classificação.