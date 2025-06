Flaco explica luta por titularidade no Palmeiras e analisa jogo com Messi: ‘Peso nenhum’

Flaco López foi o principal fator de mudança na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Al Ahly, na tarde desta quinta-feira (19), na ensolarada Nova Jersey (EUA). Reserva, o atacante entrou no intervalo no lugar de Vitor Roque e foi fundamental para a reação alviverde, que vinha sendo inferior ao adversário até então.

Questionado sobre a disputa pela titularidade, o argentino deixou a decisão nas mãos do técnico Abel Ferreira, embora tenha demonstrado estar preparado caso seja escalado para enfrentar o Inter Miami na próxima segunda-feira (23).

- A gente é privilegiado por poder fazer essas contratações. Acaba sendo um 'up' pra todo mundo. Todos querem jogar, o mister respeita todo mundo da mesma maneira e quem estiver melhor vai jogar. Com isso, fica todo mundo ligado. É uma pressão pra todo mundo: quem está fora quer entrar e jogar. Eu sempre falo a mesma coisa: estou sempre preparado para jogar, para decidir. Quando ele achar que é o momento certo, vai me escalar. Então, eu tenho que estar pronto - explicou.

Agora, o Palmeiras inicia os preparativos para o último confronto da fase de grupos, contra o Inter Miami. O embate com Lionel Messi é tratado com naturalidade por Flaco López, que afirma que a equipe entra com o mesmo grau de preparação, independentemente do adversário.

- A gente não tinha peso nenhum pelo resultado. A gente joga para ganhar, então é uma coisa natural. O próximo jogo vai ser o mesmo: enfrentar o Inter Miami do Messi, buscar a vitória e, se Deus quiser, a classificação. Feliz pela vitória. É importante valorizar o trabalho que a gente vem fazendo. Foi um jogo muito mais difícil do que pareceu. O clima estava impossível, e o rival também fez a sua parte para complicar - completou.

Flaco López durante entrevista após vitória do Palmeiras sobre o Al Ahly por 2 a 0 (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Programação do Palmeiras no Mundial

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, a delegação do Palmeiras retorna à Carolina do Norte, onde dará sequência à preparação para o confronto contra o Inter Miami, na Flórida. Assim como nas duas partidas anteriores, a equipe viajará ao local do jogo apenas na véspera, quando ocorrerão a zona mista e a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira.