Maurício, do Palmeiras, comenta gol de Flaco na vitória do Mundial: ‘Jogada pré-definida’

O Palmeiras venceu a primeira partida no Mundial de Clubes da Fifa, nesta quinta-feira (19), por 2 a 0 diante do Al Ahly, do Egito, pela segunda rodada do Grupo A. O duelo foi realizado no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

Os gols foram anotados no segundo tempo, com o primeiro sendo contra, de Abou Ali, e o outro de Flaco López, após grande arrancada de Maurício, que o deixou na cara do gol. Minutos depois, a partida foi interrompida por mais de 40 minutos por causa das condições climáticas do local, com a ameaça de raios e chuva forte.

Palmeiras vence a primeira partida no Mundial de Clubes da Fifa diante do Al Ahly, do Egito.

O Palmeiras ultrapassou os 600 gols sob comando da comissão técnica portuguesa. Flaco López falou sobre a primeira vitória do Verdão na competição.

— Estou muito feliz pelo trabalho de todo mundo. Era um jogo importante para a gente. Estávamos nervosos no começo, mas fizemos dois gols e levamos os três pontos para casa. O Abel leu bem o jogo e fez as substituições corretas que deram frutos. Todo mundo fez o seu melhor dentro e fora de campo e hoje foi espetacular pra gente - disse Flaco.

O meio-campo Maurício saiu do banco de reservas no intervalo para entrar na vaga de Raphael Veiga e foi fundamental na construção da jogada que originou o gol de Flaco.

— A gente sempre fala que não temos os 11 titulares. O professor fala bastante nas entrevistas que ele acaba mexendo bastante, já que tem muitas peças qualificadas. A gente acaba mexendo bastante. Depende do jogo e de como ele olha a equipe adversária. A gente fica um pouco frustrado de não ter feito o resultado na primeira partida. Erramos e continuamos com a cabeça boa, trabalhando. Hoje foi super importante para nos dar um respiro para a última partida e sabemos que só depende da gente para buscar a classificação. Foi uma coisa que a gente estava treinando bastante. Analisamos muito a equipe adversária. Foi uma jogada pré-definida. Claro que precisamos enaltecer a nossa pressão e o Flaco de ter feito o momento perfeito e ficamos felizes com essa vitória - disse Maurício.

O técnico Abel Ferreira também analisou a partida ressaltou as altas temperaturas em Nova Jersey durante a partida.

— Jogo difícil. Às vezes a gente esquece contra quem estamos jogando. É a equipe mais conceituada da África. Já é a terceira vez que joga o Mundial e está habituada a jogar esse tipo de competição. O contexto do jogo não era fácil para as duas equipes. Muito calor. Achei que entramos ansiosos e depois tivemos de parar o jogo depois de ter feito 2 a 0. Foi uma vitória super justa. Poderíamos ter feito mais gols, mas aceito o resultado e agora é descansar para jogar o próximo - afirmou Abel Ferreira.

O próximo compromisso do Palmeiras será diante do Inter Miami, dos Estados Unidos, na próxima segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami, pela terceira rodada da fase de grupos da competição.