Melhores momentos: veja os principais lances da vitória do PSG sobre o Seattle Sounders

O Paris Saint-Germain fez aquilo que se esperava dele: venceu o Seattle Sounders, por 2 a 0, nesta segunda-feira (23), no Lumen Field, pela última rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. Com gols de Kvaratskhelia, na primeira etapa, e Hakimi, na etapa final, o time francês acabou se classificando em primeiro lugar, após tropeço do Botafogo. Assista abaixo aos melhores momentos:

Agora, os franceses enfrentarão o segundo do Grupo A. O adversário será definido na partida entre Inter Miami e Palmeiras, que se enfrentam às 22h (de Brasília) desta segunda. O enfrentamento das oitavas de final será no domingo (29), às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Como foi o jogo?

O Sounders iniciou o jogo em cima e tentando alguns ataques. Marquinhos foi acionado quatro vezes para espanar o perigo. Isso nos dez primeiros minutos. A partir do 11º, a equipe francesa passou a dominar, mas com dificuldades para superar o “ônibus” estacionado na frente da área de Frei.

O PSG continuava a circular a bola de lado a lado para encontrar espaços. Com paciência para tentar furar a retranca americana, aos 29, Doué e Mayulu fizeram bela tabela pela direita, até que o 14 entrou na área, chutando para nova defesa de Frei. Foi preciso uma bola parada para que os franceses abrissem o placar. Aos 34, após cobrança de escanteio, a redonda sobrou para Vitinha fora da área. O 17 chutou. A bola ia para fora, mas bateu nas costas de Kvaratskhelia e entrou.

No segundo tempo, os franceses voltaram melhor, mas ainda enfrentavam dificuldade para superar as duas linhas de cinco do Sounders. Foram necessários dez minutos para a primeira grande chance. O georgiano entrou na área pela esquerda e cruzou para trás, achando Doué. De frente para o gol, o camisa 14 bateu em cima da defesa. Onze minutos mais tarde, Hakimi, livre de marcação, anotou o segundo tento do PSG.

