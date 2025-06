PSG, possível adversário do Palmeiras, entra nas oitavas sem jogador suspenso

Um dos possíveis adversários do Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa (o outro é o Botafogo), o PSG conseguiu terminar seus jogos pelo Grupo B sem perder nenhum jogador suspenso por dois cartões amarelos. A equipe francesa tinha dois atletas pendurados com um cartão, mas nenhum deles recebeu o segundo na vitória por 2 a 0 sobre o Seatlle Sounders nesta segunda-feira (23), no Lumen Field, em Seatlle (EUA).

O zagueiro brasileiro Marquinhos e o meio-campo Fabián Ruiz receberam cartão amarelo na primeira partida do PSG pelo Mundial de Clubes, a goleada por 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid, no dia 15, e ficariam de fora do confronto pelas oitavas de final se recebessem outro amarelo no jogo contra o Seattle.

O único jogador do PSG que recebeu cartão na vitória sobre o time norte-americano, nesta segunda-feira (23), foi o volante João Neves. Na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, na segunda rodada, nenhum jogador do time francês foi advertido com cartão.

Assim, o PSG entra nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes com três jogadores pendurados com cartão amarelo: Marquinhos, Fabián Ruiz e João Neves. Quem levar outra advertência na partida de domingo, em Atlanta (EUA), às 13h (de Brasília), ficará de fora do confronto pelas quartas de final, caso a equipe francesa avance de fase.

Na última rodada, PSG derrotou o Seattle Sounders por 2 a 0 (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

De acordo com o regulamento do Mundial de Clubes, os cartões amarelos somente serão zerados após as quartas de final, para que nenhuma equipe entre desfalcada na semifinal e na final da competição.

PSG se classificou no Mundial como líder do Grupo B no saldo de gols

Com duas vitórias, o PSG terminou na liderança do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes por ter feito melhor saldo de gols que Botafogo e Atlético de Madrid, no confronto entre essas três equipes. O time francês terminou com três gols de saldo, contra zero do Alvinegro carioca e menos três da equipe colchonera. O adversário do PSG nas oitavas de final será o segundo colocado do Grupo A, que conta com Palmeiras, Inter Miami, Porto e Al-Ahly.