Defesa milionária: veja quanto o Al-Hilal faturou com o empate contra o Real Madrid

O Al-Hilal não levou em conta o favoritismo do Real Madrid e empatou por 1 a 1 com a equipe espanhola na primeira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. Além do bom resultado contra uma das equipes mais fortes do mundo, o clube árabe faturou uma bolada com o placar igualado na tarde desta quarta-feira (18). O Lance!Biz mostra os valores.

Real Madrid e Al-Hilal em confronto pela primeira rodada do grupo H do Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP)

Apenas pela participação, o Al-Hilal vai faturar até US$ 9,55 milhões (R$ 49,4 milhões), valor fixo dado aos clubes da América do Norte, Ásia e África.

Com a defesa de pênalti feita pelo goleiro marroquino Bono nos minutos finais e, consequentemente, o empate contra o Real Madrid, o clube árabe vai somar mais US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões na cotação atual), montante distribuído pela Uefa para as equipes que empatarem na fase de grupos.

Premiação do Mundial de Clubes

🔹 Premiação fixa por continente

Europa : entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi

: entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi América do Sul : US$ 15,21 mi

: US$ 15,21 mi Concacaf, Ásia e África : US$ 9,55 mi

: US$ 9,55 mi Oceania: US$ 3,58 mi

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de grupos : US$ 2 mi

: US$ 2 mi Empate na fase de grupos : US$ 1 mi

: US$ 1 mi Oitavas de final : US$ 7,5 mi

: US$ 7,5 mi Quartas de final : US$ 13,125 mi

: US$ 13,125 mi Semifinais : US$ 21 mi

: US$ 21 mi Vice-campeão : US$ 30 mi

: US$ 30 mi Campeão: US$ 40 mi

Como foi o jogo entre Real Madrid e Al-Hilal?

No primeiro tempo, o Al-Hilal iniciou o duelo impondo um ritmo forte e assustando o Real Madrid. Com apenas dois minutos, Milinkovic-Savic encontrou um espaço da entrada da área e bateu para grande defesa de Courtois. Na sequência, Marcos Leonardo aproveitou uma batida cruzada de Al-Dawsari na área, desviou de canhota e a bola passou tirando tinta da trave. E aos 18 minutos, Renan Lodi foi acionado livre de marcação pelo lado esquerdo da área, bateu cruzado e estufou as redes. Mas o gol foi anulado por impedimento.

Após os sustos, o Real Madrid conseguiu ter um pouco mais de controle da posse de bola e em um rápido contra-ataque, Rodrygo foi acionado pela direita e cruzou rasteiro para Gonzalo García finalizar e abrir o placar para os espanhóis aos 34 minutos. No entanto, o Al-Hilal retomou o ritmo forte e igualou o marcador aos 41 minutos em cobrança de pênalti de Rúben Neves após falta de Asencio sobre Marcos Leonardo dentro da área. Nos acréscimos, Al-Dawsari teve uma grande oportunidade com uma batida chapada de dentro da área merengue, mas o desvio na marcação fez com que a bola saísse ao lado do gol.

continua após a publicidade

Jogadores do Al-Hilal e Real Madrid disputam bola em confronto do Mundial de Clubes (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Com menos de um minuto no segundo tempo, Vini Jr fez grade jogada pela esquerda e cruzou para Arda Güler, que bateu de primeira e carimbou o travessão. Após um bate-rebate, a bola voltou no brasileiro, que fez novo cruzamento na cabeça de Gonzalo García, mas Bono fez grande defesa em cima da linha para impedir o gol do Real Madrid. O Al-Hilal respondeu com Marcos Leonardo aproveitando uma bobeira de Huijsen e surgindo livre na área para finalizar, mas batendo pelo lado de fora da rede.

Aos 26 minutos, os sauditas criaram uma grande chance com Al-Dawsari roubando a bola de Lucas Vazquez no campo de ataque e tocando para Marcos Leonardo finalizar por cima do gol. O Real Madrid respondeu com bela jogada de Güler pelo lado direito, que tocou para Valverde chegar batendo de canhota, mas sem dificuldades para Bono defender. Na reta final, Al-Qahtani disputou uma bola com Fran García, e o árbitro marcou pênalti com o auxílio do VAR após o braço do jogador do Al-Hilal atingir o rosto do lateral-esquerdo espanhol. Na cobrança, Valverde desperdiçou a grande oportunidade em bela defesa de Bono.