Mascherano lamenta gol cedo, mas diz ter orgulho do Inter Miami após goleada do PSG

O Paris Saint-Germain fez 4 a 0 no Inter Miami e eliminou o time norte-americano do Mundial de Clubes. Técnico do Inter Miami, Javier Mascherano lamentou o fato de o time ter levado o primeiro gol muito rápido, mas disse estar satisfeito com o desempenho da equipe no torneio.

— Quando tomamos um gol tão cedo é difícil. Levamos esse gol de uma maneira muito fácil de evitar, em uma bola parada. Tínhamos que marcar de outra maneira, mas é isso. Foi uma avalanche no primeiro tempo. No segundo, claramente baixaram o ritmo, pudemos jogar mais e demonstramos o que fazemos normalmente na MLS — analisou o treinador.

PSG acaba com o sonho de Messi e avança às quartas do Mundial; veja os melhores momentos

João Neves abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo após jogada ensaiada. Antes, Barcola já tinha perdido a chance de marcar. O ímpeto ofensivo da equipe francesa não diminuiu e o primeiro tempo acabou 4 a 0 para o PSG.

— Claramente hoje a diferença era muito grande. Estamos diante, provavelmente, do melhor time do mundo, com um grandíssimo treinador, mas até o último minuto tentamos lutar. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, do trabalho que fizeram na competição. Apesar das diferenças, tentaram jogar — resumiu Mascherano.

De azarão na primeira fase, o Inter Miami sai do Mundial de Clubes após conseguir uma classificação que parecia improvável. O time se tornou o primeiro da história dos Estados Unidos a vencer uma equipe europeia por um Mundial (venceu o Porto por 2 a 1) e empatou com Al Ahly e Palmeiras.

— A análise do torneio é que cumprimos com o objetivo que havíamos traçado. Tínhamos muito claro que poderíamos competir até certo nível. Hoje, a realidade mostrou. Estivemos à altura das expectativas que havia sobre nós. Agora é olhar para o futuro e ver se usamos essa experiência para as competições mais domésticas, onde as expectativas são outras — finalizou o argentino.