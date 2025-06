Martinelli projeta estreia do Fluminense no Mundial e elogia chegada de Renato: ‘Clima leve’

Meia do Fluminense, Martinelli projetou a estreia do Tricolor no Mundial de Clubes diante do Borussia Dortmund, na terça-feira (17), e elogiou a chegada de Renato Gaúcho. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o volante abriu o jogo sobre os dias de treinamentos nos Estados Unidos.

- Todo mundo coloca Fluminense e Borussia como favoritos, mas hoje em dia é difícil cravar algo. É muito mais físico do que técnico. Então temos que chegar bem fisicamente, estamos treinando forte, o time está se adaptando bem. O primeiro jogo é muito importante para dar confiança e encarar os dois próximos jogos. Temos que ter total atenção. Já começamos a ver um lance ou outro dos outros times para conhecer as características. Esperamos jogos difíceis, mas vamos buscar os três pontos para buscar a classificação o quanto antes - disse.

- Vai ser um jogo muito difícil. Renato vai passando muito vídeo, mas vai ser um grande duelo. Vai ser um sol muito forte. Renato está montando a nossa estratégia, mas o torcedor pode esperar um time muito aguerrido tanto na marcação, quanto jogando também - completou.

Grupo do Fluminense no Mundial

O Fluminense está no Grupo F, ao lado de Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan HD (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundowns (África do Sul). A equipe estreia na terça-feira (17) contra o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.

Martinelli em ação pelo Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira outros trechos da entrevista com Martinelli:

Trabalho de Renato Gaúcho

"Ele (Renato) chegou no meio da temporada e é difícil. São tantos jogos. O Renato está colocando a maneira como ele gosta, bastante intensidade, marcação forte, jogar em volume alto, aparecer para o companheiro. Estão sendo bons dias de trabalho, estamos nos conhecendo mais. Muitos jogadores já têm entrosamento pelo trabalho junto, mas está sendo importante essas semanas de trabalho"

continua após a publicidade

"O Renato é um cara que deixa o clima leve, te dá confiança. Ele fala: 'Tem que chegar como um elemento surpresa'. Ele nos dá essa liberdade e estamos conseguindo fazer os nossos gols para ajudar, sem depender somente do centroavante. É importante, pois todos ganham moral, confiança e só tem a elevar o nível da equipe"

Jogos contra europeus

"A gente pensa em jogar contra um clube europeu para ver. O Borussia vai ser uma grande experiência, todos querem jogar contra os melhores. Se tivesse a oportunidade de jogar contra o Real Madrid, por ser um time que ganhou muitas Champions, com grandes jogadores, seria especial ter esse confronto"

Estados Unidos e Columbia

"Já vim a passeio. Agora é uma experiência nova, um país tranquilo. Estamos em uma cidade tranquila. O fuso horário é pequeno, mas aqui escurece muito tarde. Mas a adaptação está bem tranquila, o time está bem encaixado. A gente foi treinar e era um sol danado. Viemos pro ontem e depois caía chuva. Muda muito rápido o clima aqui, mas estamos nos adaptando"

Momento no Fluminense

"Eu acho que já vivi muita coisa. Isso gera casca, bagagem. Já passei momentos bons, difíceis. Você consegue lidar em várias situações, mas eu já vivi muita coisa. Mas acho que tenho mais a aprender do que passar para os meninos"

Paulo Henrique Ganso

"O Ganso é um cara que sempre conversou muito comigo, sempre me deu toques dentro do jogo, de mapear mais, movimentar, achar o espaço mais vazio, saber o que fazer quando a bola chegar. Sempre conversou muito comigo e com o André. Quando aperta, a gente toca pra ele, pois é um cara diferenciado. É um prazer aprender com ele"

Riquelme Felipe, Isaque e Wallace Davi

"Converso bastante com os três. São três moleques muito bons. O Wallace é um cara mais próximo da minha posição, então a gente está sempre treinando juntos, é um moleque que tem muito a aprender, como todos eles. Mas ele tem vontade de aprender, ele procura escutar. Imagino que vai evoluir muito e dar muito fruto para o Fluminense. Ele vai jogar bastante e contribuir"

Ansiedade para o Mundial

"Parecia que ia demorar a chegar. Todos falavam do Mundial, mas a gente tinha Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Eu estava tranquilo. Quando se aproximou, a gente acaba ficando mais ansioso. Não é igual ao outro Mundial. É uma competição com grupos, com adversários de vários países. Estamos querendo bastante, porque conquistamos sendo campeões e temos que fazer por merecer essa vaga"

"Quero viver uma grande experiência com o Fluminense, deixar o nome do clube gravado na história da competição. E depois seguir. Tem Brasileiro, Copa do Brasil. É seguir trabalhando forte que as coisas acontecem. O torcedor pode esperar um time forte, aguerrido. Vamos lutar em qualquer dividida, qualquer disputa. Contamos com o apoio deles. Vai ter muito torcedor no estádio, minha família estará aqui. É sempre bom estar com a família nesses momentos. O torcedor é o nosso 12º jogador. Tenho certeza que vão fazer uma grande festa e dentro de campo temos que retribuir"