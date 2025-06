O Fluminense anunciou neste sábado (14) que a patrocinadora máster, a casa de apostas Superbet, ocupará também a manga esquerda da camisa do uniforme da equipe durante o Mundial de Clubes. Antes, a empresa estampava apenas o lugar "nobre" da camisa, na parte frontal.

De acordo com o regulamento da Fifa, as equipes participantes da Copa do Mundo de Clubes podem exibir apenas um patrocinador no uniforme de jogo e este deve ficar no espaço máster. Isso significa que marcas que normalmente ocupam outros espaços na camisa precisarão ser retiradas, reduzindo a exposição de alguns patrocinadores. No caso das mangas do Tricolor, quem perde o lugar é a Zinzane.

Além disso, o tamanho do logotipo do patrocinador principal também deve respeitar um limite estabelecido pela entidade, garantindo um visual mais “limpo” e padronizado entre as equipes.

Atuais patrocinadores do Fluminense

O atual uniforme tricolor conta com cinco patrocinadores. Na parte da frente da camisa, a Superbet ocupa o máster, a Zinzane estampa as mangas e a Frescatto o omoplata. Atrás, a Unig aparece na barra inferior da blusa, abaixo do número. Por sua vez, o Zé Delivery é única marca presente no short. Para o Mundial, contudo, apenas a patrocinadora máster será exibida.

Particularidades dos uniformes no Mundial

No regulamento que passou a valer no início de 2025, a Fifa permite outros itens na camisa além do patrocinador máster. No Mundial de Clubes, por exemplo, os times terão a opção de ter o nome escrito embaixo do escudo e um símbolo acima do fornecedor de material esportivo. Isso, no entanto, não é obrigatório. Outra novidade é a inclusão do número do atleta também na parte frontal da camisa.

