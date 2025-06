Ulsan HD x Mamelodi Sundowns: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

Ulsan HD, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, se enfrentam a partir das 19h (de Brasília) desta terça-feira (17) pela 1ª rodada do Grupo F do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo, no Estádio Inter&Co, na Flórida (EUA), terá transmissão exclusiva pela Cazé TV, DAZN, Disney+ e Globoplay.

Ficha do jogo ULS MAM 1ª rodada Grupo F - Mundial de Clubes Data e Hora terça-feira, 17 de maio, às 19h (de Brasília) Local Estádio Inter&Co, na Flórida (EUA) Árbitro Clément Turpin Onde assistir

Ulsan HD e Mamelodi Sundowns se enfrnetam no Estádio Inter&Co (Foto: Divulgação/Orlando City)

Confira as informações do jogo entre Ulsan HD e Mamelodi Sundowns pelo Mundial de Clubes

✅ FICHA TÉCNICA

ULSAN HD X MAMELODI SUNDOWNS

1ª RODADA - GRUPO F DO MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Inter&Co, na Flórida (EUA);

📺 Onde assistir: Cazé TV, DAZN, Disney+ e Globoplay;

🟨 Árbitro: Clément Turpin.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ULSAN HD (Técnico: Pan-Gon Kim)

Jo Hyeon-Woo; Seok-Hyun, Seo Myeong-kwan, Young-Gwon e Ludwigson; Bojanic, Woo-Young, Chung-Yong, Seung-Beom; Won-Sang e Erick Farias.

MAMELODI SUNDOWNS (Técnico: Miguel Cardoso)

R. Williams; K. Mudau, Kekana, Lebusa, A. Modiba; Allende, Mokoena; Lucas Ribeiro, Rayners, Arthur Sales e Matthews.